Lo anterior es el epígrafe del cuento La última plaga del libro Hágalo usted misma (An.alfa.beta, 2023), la más reciente obra publicada por la narradora duranguense Atenea Cruz.

En dicho cuento, Cruz, hace el relato del eco desastre, el apocalipsis en el que los personajes preferirían estar muertos antes de ser devorados. La ambientación es desoladora, el espanto, así como en un verso de Elliot, es la ciudad irreal, sobresaltada.

Los nueve cuentos que componen el libro están ovillados por formas grotescas, personajes repulsivos, por la exhibición e inhibición de cuerpos. Todos los protagonistas que se nos presentan, nos susurran pensamientos. Permiten que nos asomemos a sus percepciones, incluso nos hacen sentir el asco del olor o el sabor.

La autora, sin dejar atrás esa naturalidad de la acidez con que aborda las temáticas más serias como lo es la obesidad, el insomnio, la maternidad, por decir algunas, hace un aterrizaje estrepitoso en el terreno de lo convencional, el ruido de su lenguaje narrativo sacude.

No es una autora que refiera las comodidades de un entorno. Cruz hace hincapié en decir como sería el escenario, en la ficción o no, y no esconde nada entrelíneas. Los relatos tienen esa particularidad: dicen y expresan la crudeza acorazada con la burla, el sarcasmo o la ironía.

Algunos de sus cuentos además tienen el goce de la fantasía y del horror, una tradición literaria rica en atmósferas cercanas en su sintonía al universo de autores como Francisco Tario o Amparo Dávila.

¿Puede florecer el cuerpo de una mujer, literalmente? ¿Pueden extraerse las pesadillas así como se extrae la grasa en una liposucción? ¿Pueden los extraterrestres llegar a un convenio con los humanos?

Maniobrar con el sentido del humor no es fácil en la narrativa. En otro tenor, el cuento final titulado Pequeña tragedia griega es una crónica pormenorizada del desencanto por la poesía.

Conforme se avanza en la lectura, Cruz va quitando capas de piel a la cebolla de la trama y concluye de una manera inesperada justificable con la sonrisa que se nos escapa.

Hágalo usted misma es un libro para coleccionar y releer en el acervo de las escritoras mexicanas contemporáneas.

En el marco de las actividades de la UANLeer 2023, se presentará con la presencia de su autora, el domingo 19 de marzo, a las 17:00 horas en la Sala Zertuche de Colegio Civil Centro Cultural Universitario en el centro de Monterrey. Entrada Gratuita.