Hazlo con miedo

Dentro de las emociones más conocidas por el ser humano se encuentran, la alegría, el enojo, el desagrado, la tristeza y el miedo, incluso hay una película para niños que retrata de una forma genial cómo operan dentro de la cabeza y hacen que las acciones subsecuentes están relacionadas a este estado de ánimo o emoción.

El miedo es quizá la más primitiva, la cual nos traslada a esos primeros seres que al verse rodeados por estímulos de diferentes características lo utilizaron como mecanismo de supervivencia.

Incluso hay estudios que demuestran esta realidad y es que si nos referimos a la neuroanatomía, hay estructuras que en conjunto se llaman el cerebro reptiliano donde esta emoción tiene su origen, son estas estructuras tan primitivas que hacen que las personas más que pensar sólo reaccionen.

Sí, como lo lees estas emociones toman control absoluto de las respuestas corporales, no hay nada de razonamiento cuando el ser humano se enfrenta a desafíos de los cuales desconoce su realidad, y es cuando el cerebro reptiliano se apodera del cuerpo y hace que la persona accione.

Dentro de las reacciones más comunes está: Paralizarse, el huir o enfrentarse; imagina a ese ser primitivo viendo una tormenta o quizá una especie superior o más dominante ante la cual no tenía recursos con los cuales hacerles frente.

Hoy en día nos seguimos enfrentado a terribles fieras, quizá ya no es un tigre dientes de sable o quizá un árbol incendiándose, ahora son enfermedades, desempleo, rupturas, duelos, falta de seguridad etc. Pero nuestras reacciones siguen siendo las mismas, y por segundos nos paralizamos, queremos huir o nos arrebatamos.

Sin embargo lo que te puedo compartir el día de hoy es hacerlo con miedo, pero no dejes de hacerlo, sí, quizá la bestia sea abrumadora, pero permite que tu neocorteza esa estructura más nueva de nuestro cerebro te pueda guiar a la salida.

Te comparto los siguientes recursos que te harán recobrar tu centro.

1.-Respira, sí, a veces menospreciamos el poder reparador de la entrada de oxígeno a nuestro sistema, si haces una respiración consciente durante 10 minutos seguidos verás cómo tu cerebro se aclara.

2.Pártelo en pedazos, por más enfurecida que esté la fiera divídela, no la enfrentes como un todo, si no por pequeñas partes, quizá pedir información, hacer una visita al médico, preguntar por una segunda opinión, investigar sobre el tema en fuentes confiables, etc.

3.Reúne a tu tribu, la compañía en situaciones adversas es indispensable, recuerda que dos cabezas piensan mejor que una, eso te hará sentir acompañado y quizá un hombro donde llorar o un abrazo reparador es lo único que necesitas para seguir adelante.

Recuerda el miedo existe y es válido y grandioso sentirlo porque nos hace conscientes de nuestra realidad, pero no dejes que tome el control y si es necesario hazlo con miedo.