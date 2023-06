Hessed - Misericordia

Este domingo leemos en el Evangelio la llamada que hace Jesús a Mateo. Queda claro que Dios se fija en el corazón y no en las apariencias, por amor y misericordia. Por eso centramos este domingo en la “misericordia de Dios” hessed. El Señor muestra con su palabra y con su testimonio que la misericordia de Dios es inmensa y desea la conversión de los pecadores, la salud de los enfermos. Sin embargo esta conversión hacia el Padre de las misericordias no es superficial sino afecta las fibras más íntimas de la personalidad. Por eso, el profeta Oseas amonesta al pueblo a no detenerse en una conversión superficial como “una nube mañanera o rocío de la mañana que se evapora”, sino enfocarse en conocer y experimentar el verdadero amor de Dios que se manifiesta en el amor a los demás. La conversión no es un proceso ri-tual, sino moral y religioso: Dios desea de nosotros amor y misericordia.

La vocación de Mateo, un publicano y por tanto considerado pecador público, nos coloca de frente al amor de Dios que envía a su Hijo a salvar a los pecadores. No son los sanos los que tienen necesidad de médico sino los pecadores. Aquí se nos muestra que la enfermedad no es sólo física, sino también, y sobre todo, moral. El pecador es alguien que tiene necesidad del médico divino, de la misericordia de Dios. Toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo y del hombre, pasando por la llamada a Abraham, la misión de Moisés y la palabra de los profetas, hasta la Encarnación del Verbo, muestra un camino ininterrumpido de Dios que viene hacia el hombre para destruir el pecado y la muerte, elevarlo a la participación de la naturaleza divina y concederle la vida eterna. Nada ha podido disuadir a Dios de su infinito amor por los hombres. Comenta san Pedro Crisólogo: “La divinidad viene a la humanidad, para que la humanidad llegue a la divinidad”.

Podemos decir que el camino de Dios al hombre está asegurado con un amor fiel y leal. “Dios es fiel a su amor”. Sin embargo, el camino del hombre hacia Dios está asechado por grandes peligros y es incierto. Por eso, la vida del hombre hacia Dios es dramática: es un “ya, pero aún no”. Es una posesión pero no plena ni definitiva. Es un caminar en la fe, en la esperanza y en el amor, cobijados con la misericordia de Dios, somos simplemente: necesitados de su mi-sericordia para no desistir en el camino de la vida.

Jesús, al acudir a Mateo, parece llamar a un hombre que en apariencia no es apto. Es un peca-dor público, un hombre que no es digno de confianza, un hombre alejado de la sociedad judía. Sin embargo, el Señor es el médico que sana las heridas, que levanta al caído, que da vida a quien ha perecido y, así, con plena autoridad, se dirige a Mateo y le dice: Sígueme. Esta es una actitud que la pedagogía de Dios usa cuando nos sentimos desvalidos y sin fuerzas para seguir el camino: Él se hace presente, sale a nuestro encuentro y nos descubre un panorama de donación y de entrega que ni siquiera podíamos soñar. Cuando nos sentíamos indignos de su confianza y desalentados, Él manifiesta que sigue confiando en nosotros y que cuenta con nuestra ayuda.

Jamás debemos desesperar de la conversión de un alma. El Espíritu actúa por doquier y lo vemos en la acción de las almas en la predicación, en la acción litúrgica, en la vida familiar y en los movimientos eclesiales que se suscitan en el seno de la Iglesia. Todos estamos llama-dos a ser siempre instrumento de la misericordia divina para los demás.

