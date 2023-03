Historia casi prohibida de negociación entre Samuel y Elon

Elon Musk estaba furioso. Las restricciones por la pandemia habían provocado que se cerrara la frontera entre México y EUA.

132 proveedores en México de la mega planta de baterías eléctricas Tesla, en Austin, Texas, suspendieron el encadenamiento de su producción automotriz y encima de todo, López Obrador amenazaba con nacionalizar el litio, impidiendo la inversión privada para la extracción del “oro blanco” en uno de los más grandes yacimientos y el segundo de cobre a nivel mundial: Bacadéhuachi, Sonora (con reservas de 243 millones de toneladas).

Musk movió ficha: ¿y si instalaba la principal armadora de Tesla en territorio azteca? Sí, pero el mandatario decidiría en dónde y cómo. Ningún gobernador (tan limitados mentalmente casi todos) intuyó la jugada con excepción de Samuel García.

Gracias a los buenos oficios del embajador Ken Salazar y por otro lado de Greg Abbott, gobernador de Texas y amigo de Samuel, el nuevoleonés comenzó a entablar conversaciones con Elon Musk y sus directivos.

Samuel invitó a Musk a visitar sigilosamente un centenar de terrenos en Nuevo León, propicios para instalar la gigantesca planta. Se vieron en Octubre. Fue clave el “factor Mariana”. Musk llegó con un séquito de ejecutivos en camiseta, liderados por su director de construcción.

El magnate apuntó desde un helicóptero a unas propiedades cerca de la Huasteca. “Se llama Santa Catarina”, dijo Mariana.

Fueron y vinieron informes económicos de la región, el precio por hectárea, expectativas de crecimiento demográfico, ventajas logísticas, etcétera. Lo usual en estos casos de inversión, pero elevado al cuadrado.

En la más reciente visita que le hizo Kent Salazar a Samuel García me topé casualmente al diplomático comiendo con su familia en el restaurante La Chunga, en el Barrio Antiguo de Monterrey. “¿Viene con Samuel a tratar el tema de Tesla, señor embajador?” Le pregunté a bocajarro y Salazar sonrió y no lo negó.

López Obrador ejerció su derecho al pataleo, y planteó la opción de otros estados, más afines a su proyecto político. El magnate se resistía. Lo había convencido con holgura Samuel de afincar su emporio en tierras nuevoleonesas.

“No habrá incentivos fiscales para Tesla ni para fabricar pilas eléctricas, como en Texas”, mandó decir el Presidente. Daba igual: Musk no los pretendía. “No facilitaré los permisos el gobierno federal”. No importaba: la mayoría de los permisos son (por increíble que parezca), municipales. “Imposible, en Nuevo León no hay agua”. Pero sí hay la suficiente residual tratada.

López Obrador no daba su brazo a torcer y Samuel comenzó a llamarle persistentemente, en repetidas ocasiones. Siempre le contestó (muy al contrario de la fake news que corre vilmente en redes sociales).

Por fin quedó el borrador de proyecto, que vieron Musk y Samuel y que consiste básicamente en la compra de más de 1,600 hectáreas, el diseño de una planta de cuatro niveles, vialidades privadas, incluso una plantas potabilizadora por ósmosis, de inversión inversa. Cómo plus, un par de campos de golf (uno ya existe), y un paso vehicular de la planta a la zona habitacional.

López Obrador cedió tras cuatro videollamadas con Musk y otras tantas con Samuel; incluso cedió en la inversión privada para la extracción del litio.

El pasado 8 de febrero el mandatario firmó en Bacadéhuachi, Sonora, el decreto para nacionalizar el “oro blanco”, con un esquema relativamente híbrido que permitirá a la empresa estatal LitioMx, incluir participación privada a corta escala, entre los que está Tesla y su CEO, Elon Musk.

En el Investor Day, del 1 de marzo, Musk anunció formalmente la inversión inicial en Nuevo León por más de $6,000 millones de dólares, que ya había adelantado en una mañanera un Lopez Obrador retractado de su rechazo original. En ese evento con inversionistas de Tesla, Musk mencionó a Samuel García como su invitado especial.

Y ahora el turno es tuyo: ¿estás de acuerdo que Samuel García y Nuevo León ganaron esta partida de traer Tesla a nuestro estado?

