¿Home run de Samuel?

Es bien sabido que si algo sabe el gobernador Samuel García es de leyes... Es un terreno donde es MUY difícil vencerlo: prueba de ello es la resolución legal que obtuvo ayer y que deja SEVERAMENTE ABOLLADA la intentona del Legislativo en su contra...

Ya habrá leído usted que el gobernador de Nuevo León obtuvo una suspensión DEFINITIVA contra lo que le quieren hacer los diputados locales y hasta le pone “freno de mano” al juicio político en su contra... ¡Santo trancazote Batman!

O sea, el juez le está tumbando al Legislativo nuevoleonés TODO su “Decreto 340”, que pretendía entre otras cosas quitarle su veto en la elección del fiscal, su derecho a publicar –o vetar– las leyes aprobadas, y hasta su elección del gabinete... Ahora para que los diputados lo revivan tendrían que recurrir a la Suprema Corte, lo que podría tardar ¡meses!... ¡Riájale de riájales!

¿Qué argumentó el juez Faustino Gutiérrez, Octavo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa?... Uno, que el tal “Decreto 340” pretende imponerle al gobernador una nueva legislación con la cual él NO FUE ELECTO, y como la LEY NO PUEDE SER RETROACTIVA, ¡nomás no pasa!...

Además, dice que la normatividad en cuestión –que fue impulsada y aprobada por los legisladores prianistas– presenta una “incongruencia interna” al pretender elevar a delito grave la omisión de publicar en el Periódico Oficial una ley, pues para dicho juez no hay “bases objetivas” que demuestren que tal delito es “grave”... Hasta concluye que “atenta contra el buen derecho” y vulnera los derechos que por ley se otorgan a la figura de un Ejecutivo... ¡Sopasss!

Por lo pronto, batalla GANADA –y por amplio margen– por Samuel... ¡Veremos qué sigue!... Aunqueeee, aquí lo volvemos a decir: ¡ojalá que YA le pareeeeeen!...

***

Y mientras, el PRI del Congreso se “rearma”... Resulta que ayer tronó fuerte una “paloma” en esos pasillos: por vez primera desde hace 11 años, el PRI volvió a recuperar “todo el poder de Grayskull” legislativo; es decir, el control de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso local, o sea la famosa “Cocri”…

Pasó que con la integración de la exmorenista Jessica Martínez al partido tricolor el pasado 1 de marzo, el PRI “resucitó” y se convirtió en la primera mayoría al tener más diputados de mayoría relativa… con lo que le toca la codiciada presidencia de esa Cocri.

Así, el panista Carlos de la Fuente tuvo que ceder la silla mayor a Heriberto Treviño, líder de la bancada del partido del “forever and ever” (o sea el PRI), el cual –agárrese– recupera el poder de mover todos los hilos del Congreso, cuando la última vez que lo tuvo fue hace más de 10 años, en la legislatura 2009 a 2012... ¡Pues vaya “comeback”!

***

En la arenas movedizas sindicales, llegó a Nuevo León un nuevo gremio de maestros que ¡AGUAS!, porque busca hacerle la competencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o SNTE, que dirige Juan José “Juanjo” Gutiérrez a nivel seccional y Alfonso Cepeda Salas a nivel nacional…

Rrrresulta que las autoridades federales del trabajo ya les dieron la Toma de Nota a los dirigentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, o SITEM, lo cual significa que ya pueden representar a maestros y tener representación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Pillaje… perdón, de Arbitraje… ¡Uyy!

Por eso andan retecontentos los docentes que ya se pasaron al SITEM, y más el profe Jesús Ortiz –uno de los que le disputó fuerte en 2022 la dirigencia a “Juanjo”–, pues ya viene por su VENGANZA… ¡Pácatelas!

***

Ya se habían tardado en Salud estatal en hablar POR FIIIIIN del retiro de las últimas restricciones por Covid-19 que aún quedan...

Vamos: el coronavirus actualmente tiene incidencia NULA en la salud colectiva de los nuevoleoneses... Sin embargo, aún mandatan uso obligatorio de cubrebocas en transporte público, guarderías, hospitales y asilos… Seamos honestos: ya HAY que dar la patada final a esas obsoletas restricciones.

***

Allá por la Uni, la batalla por la Facultad de Leyes de la UANL aún no acaba; es más, se alargará jurídicamente, ya que un juez otorgó una suspensión provisional de amparo a Manuel Acuña, candidato perdedor de las pasadas elecciones para director de la facu...

Esto significa que Mario Garza no podrá asumir su alto cargo en la dirección de Leyes y Criminología hasta que no se resuelva de fondo ese juicio, así que “Leyes eres y en Leyes te convertirás”… ¡Uffff!

¡¡Yássas!!