¿Inteligencia artificial para detectar si un político de Nuevo León nos miente?

Aunque no lo creas, ya puedes detectar casi al instante si un político te está mintiendo. Y no es ciencia ficción.

En todas las campañas electorales siempre nos preguntamos cuál de los candidatos nos dice más mentiras.

O más bien si alguno de ellos nos cuenta la verdad.

Dicho de otro modo, quisiéramos saber qué tan sinceros son los políticos en sus promesas de campaña, o si al gobernar aseguran que son personas muy honestas y decentes, pero en el fondo, son unos corruptos marca diablo.

Pues resulta que desde hace algunos meses salió un software de Inteligencia Artificial que revela si un político nos está engañando. Esta aplicación tiene múltiples finalidades, pero yo te cuento la que más me interesa.

Y si me preguntas si tiene algo que ver el popular ChatGPT, mi respuesta es: no, no tiene nada que ver.

Basta con que este software basado en investigación neurocientífica procese un video breve, de unos cuantos minutos, para que te arroje un informe puntual de la sinceridad de la persona analizada, con un nivel de certeza de 95 por ciento.

El software automatiza miles de indicadores de lenguaje no verbal, estados de ánimo, movimientos faciales, miradas y gestos. Además, procesa ansiedad, tonos verbales y discurso engañoso.

¡Vamos, es como si fuera un polígrafo como los que usa la policía para interrogar sospechosos, pero 100 veces más eficaz y sin que el analizado esté presente.

Digamos que se trata de un polígrafo con esteroides.

Y ya sé lo que estarás pensando: ese software casi milagroso debe estar fuera del alcance de nuestras manos.

Y sí, tienes razón: si quisieras probar este algoritmo (diseñados por genios españoles), tendrías que viajar hasta un estado muy lejano que se llama Nuevo León, en una de las ciudades más remotas del globo terráqueo que se llama San Pedro Garza García.

Desde que se hizo público el avance exponencial de la inteligencia artificial hace apenas unos meses, las campañas electorales ya no volverán a ser las mismas, ni los políticos corruptos podrán tan fácilmente salirse con la suya.

Te lo garantizo.

Y ahora, el turno es tuyo: ¿quieres saber más sobre esta inteligencia artificial que detecta cuándo un político te está engañando?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!