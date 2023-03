Jesús siempre nos regresa la vista

Leemos en el libro de Samuel un momento importante de la historia del pueblo de Israel, Dios unge al rey David por las manos de Samuel, lo sella con su Espíritu que lo acompañará y le dará fuerza para cumplir su misión. Pablo exhorta a los efesios a ser luz de Jesús resucitado que no tiene que ver en nada con las tinieblas y problemas de la vida. El Evangelio nos pone delante de una escena muy hermosa, la narración del milagro de un ciego de nacimeinto, la fe e insistencia del ciego y el poder curativo de Jesús que es capaz de regresarnos la vista. Jesús como Luz del mundo que disipa las tinieblas de la tristeza, del dolor, de la enfermedad, del pecado.

Estamos delante de un ciego de nacimiento, que es capaz de llegar a ver por la acción curativa de Jesús. Por otro lado, los fariseos que dicen que ven, pero que en realidad están ciegos. Ven, sí, con los ojos del cuerpo, pero son unos pobres ciegos en el mundo de la fe. En todo el pasaje impresiona la tenacidad y la firmeza de las actitudes en los diversos personajes. El ciego, por un lado, insiste en su fe sencilla y en su testimonio de Jesús. Él no es un erudito ni un letrado, como los fariseos, pero se ampara, con un realismo aplastante, en la contundencia de los hechos: “yo no sé si Jesús es un pecador o no; lo que sé es que yo antes era ciego, y ahora veo”. Una lógica simple y contundente.

Un ciego de nacimiento, un hombre que había sido rechazado, juzgado, humillado y etiquetado por sus coetáneos. Aquel hombre que tenía una vida muy complicada, tenía algo importante en su interior: fe. Esa fe es la que le llevará a postrarse ante los pies de Jesús. Postrado ante un Jesús que le llena de confianza, que le da paz, que le regresa su seguridad lastimada, que lo ilumina en medio de todas sus frustraciones humanas. Los demás lo consideraban pecador, Jesús lo vio como un amigo, como una persona con dignidad y derechos. Jesús se acerca, le unta los ojos con un poco de lodo y le devuelve la vista.

Hoy también se acerca Jesús a cada uno de nosotros. Nos unta los ojos y el corazón con su mirada, sabe que sentimos miedo, que sentimos frustración, conoce nuestras situaciones de incertidumbre. Se acerca a consolar a las miles de familias que todos los días se están quedando sin trabajo. Se acerca a untar el corazón de todos los que están perdiendo la vista, la ilusión, la esperanza. Se acerca a untar con su mirada el corazón de los que estaban lejos de Él, quiere que todos sientan su protección, su compañía, su poder sanador.

En estos tiempos de crisis de valores, de fe, etc., en estos momentos de pandemia vivamos como si estuviésemos en el arca de Noé, esperanzados de que este diluvio mundial de tantos retos y problemas pasará. Seamos prudentes, escuchemos el sentido común, respetemos a los demás como Jesús respetó a aquel ciego y confiemos en Dios como Noé. Tendremos una señal contundente de paz como Noé en el arca, como el ciego curado, en la que nuestra vida volverá a recuperar la normalidad y se llenará de paz y estabilidad.

Jesús, en esta Cuaresma, ven a curarnos, ven a sanarnos, ven a fortalecernos, ven a quitarnos la ceguera que nos ha aislado de los demás, a quitarnos la ceguera que nos ha hecho indiferentes con los más vulnerables, ven a quitarnos la ceguera que nos ha llevado a ser egoístas, prepotentes, elitistas. Regrésanos la vista, queremos tener una mirada de mas comprensión, menos interesada en los bienes terrenales y más puesta en los eternos. Ven a llenarnos de paz, ven a limpiar nuestras lágrimas de miedo y a llenarnos de paz.

Santa María Inmaculada, de la Dulce Espera, ruega por nosotros.

