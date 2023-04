La 4T: Polvorón que se desmorena y se desmorona

Primero debe identificarse la 4T (la Cuarta Transformación) ¿Qué es la 4T? Según López Obrador, es la cuarta transformación histórica del país, seguida de las de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Lázaro Cardenas; sin embargo, la contestación es mucho más simple. La 4T es López Obrador. Sin él, no existe, pues toma su fuerza en él, sus decisiones y caprichos.

Hoy, la 4T tiene dos problemas, a saber:

(i) Desmorenización. El partido político Morena, cuyo DNA es apoyar con todo lo que tiene a la 4T, actualmente tiene severos problemas internos, los que sólo puede solucionar su jefe máximo, cabecilla indiscutido y ínico jefe supremo, Andrés Manuel López Obrador, cuya salud merma a pasos acelerados. Sin él, los empujones y tironeos fácilmente acabarán con la fuerza y unidad del partido y, quizás, con el partido mismo, que no se la verá fácil para sobrevivir. Un claro ejemplo ha sido la denuncia ante el Tribunal Electoral de la extensión de mandato del presidente de Morena, Mario Delgado, que dicho tribunal denegó, dejando al partido con odios históricos y desunido; y la

(ii) Desmoronización. Esto le sucede a cualquier polvorón que constantemente recibe sacudidas y espasmos por no saber qué hacer, con la consecuencia de perder su flaca concepción ideológica original, basada en las extravagancias de un rey de chocolate con nariz de Pinocho. Tras cada brusquedad, el partido oficialista intenta reponerse, pero la presión lo confunde y debilita a ojos vistas, como es el caso reciente de Las Veinticuatro Horas Negras de la Cámara de Diputados (25-26, abril, 2024), en las que se llegó al absurdo de aprobar en unas cuantas horas nueve iniciativas presidenciales, incumpliendo normas internas, que obligan estudio en comisiones, lectura y debate, sólo por controlar el pedal de fuerza de la mayoría. Ellos no lo ven, pero es obvio que quien tal conducta sigue, es porque con ello pretenden subsistir. Son patadas de quien está ahogándose con el agua al cuello.

¿Cuáles hechos pueden considerarse que aportan al desmorone del polvorón? De manera principal, el despertar de la sociedad civil, que cansada de agravios salió el 13N a defender a su INE, frente al mentado Plan B. Fuimos un millón y medio de manifestantes en 130 ciudades, que ya tenemos nombre: “Marea Rosa”. Un ministro de la SCJN otorgó suspensión definitiva a la ejecución de dicho plan, en tanto el pleno (que no tiene prisa) decide el fondo. Mil quinientos empleados del INE que se quería despedir continúan laborando. Semanas antes, la oposición detuvo la iniciativa de reforma constitucional contra el INE. Se logró un adecuado relevo en la Presidencia de la SCJN y salió a la luz el lamentable caso de la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel. He aquí algunos, pero aún hay más y más.

No debe pasarse por alto, el hecho de que en la elección intermedia de 2001 la oposición logró 2 millones de votos más que MORENA, anticipo de lo que sucederá en 2024. Se conoció la increíble corruptela en Segalmex, una de las mayores en la historia del país. El 8 de marzo la Marea Rosa unió fuerzas para protestar por las mujeres agraviadas, que suman miles. La SCJN declaró inconstitucional la reforma que pretende pasar a la Guardia Nacional (integrada por 130,000 elementos) a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que provocó tremendo berrinche presidencial. Mes con mes, bajan los índices de popularidad de AMLO y Morena. Semana tras semana se confirma la colusión de ambos con el crimen organizado. Morena da marcha atrás en su deseo de reformar el TEPJF. Lo mismo sucede con la iniciativa que propone una nueva ley minera.

¿Más? Por supuesto. AMLO y Morena son los responsables de haber establecido el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Tras gastar $500,000 millones de pesos y dejar de atender a 15 millones de pacientes que estaban cubiertos por el Seguro Popular, recientemente decidieron desaparecer dicho instituto. Una de las nueve iniciativas arriba citadas admite otro fracaso y se decide cerrar Financiera Rural, responsable de otorgar financiamiento a campesinos y ganaderos, quienes también se quedan en ascuas, sin saber qué les deparará el futuro. Otra iniciativa intenta desaparecer el Conacyt, responsable de apoyar a la ciencia y la libre investigación en el país, para ser plenamente controlada por el gobierno.

Ante esta negra y morenista situación, debemos volver la cara a quienes buscan la defensa de la libertad, la ley, la democracia y la república. Me refiero a la sociedad civil, que demanda actuación responsable, informada, de miras y no actuar con rencores equivocados escondidos, que nos están llevando al fracaso. Los morenos están arrinconados por su propia ineptitud. No saben qué hacer, de dónde obtener dinero y cómo sacar a flote a su partido y a su menguado líder.

Las noticias son pésimas, pero al mismo tiempo nos inyectan optimismo para lograr el indispensable cambio.

Así las cosas, ¡hasta la próxima Hormiga!