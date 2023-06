La ilustre desconocida: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez se perfila a encabezar la primera presidencia ciudadana del México moderno. Será una presidencia ciudadana, porque somos los ciudadanos los que la apoyamos. También lo harán, cuando se den cuenta de su arrastre y popularidad, los grandes personajes y partidos de la política de la oposición. Sucederá a nivel nacional. Cuestión de tiempo.



Nosotros, los ciudadanos que marchamos en la mayoría de las grandes ciudades en toda la República, primero en defensa del INE y después en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (antes por otras razones), muchos de los cuales hemos participado en diversas marchas de protesta, sin pertenecer, los más, a partido político alguno, nosotros hemos integrado el grupo que decidirá quién va a ocupar la primera presidencia ciudadana del México moderno en 2024 y ya tenemos candidato: Xóchitl.

Ella sola, solita, llegó a tocar el portón de Palacio Nacional, con una orden judicial en la mano, ordenando concederle unos minutos en el micrófono de las mañaneras. El emperador/rey, desde adentro, ordenó a sus lacayos no abrir. No tuvo la atingencia de asomarse y observar quién tocaba. Éramos la totalidad de la ciudadanía. Se quedó solo con sus siervos, encerrado en lo que hoy está convertido en El Palacio de la Arrogancia, El Palacio de la Soberbia, El Palacio de Menosprecio al Pueblo. Nosotros, como Xóchitl, hemos estado afuera pidiendo, tocando, gritando, cantando nuestros eslogans y solicitudes, innumerables veces, y tan sólo recibiendo desprecio y mofa en sus mañaneras.

A nuestro ex Palacio Nacional, donde con toda libertad en años recientes entrábamos a caminar sus patios y corredores y apreciar la obra de nuestros admirados muralistas, hoy día el emperador/rey lo ha mandado rodear de estructuras de defensa. Destacan placas de acero extragrueso de tres metros de altura, para evitar la cercanía del pueblo. En el caso de nuestras marchas, ordena se rodee de guardias armados con equipo antimotines. ¿Qué esconderá, que tanto miedo le tiene a la ciudadanía? ¿No quiere que veamos los lujos de sus habitaciones personales, el aire acondicionado central requerido para no sudar los calores recientes sufridos por el resto del pueblo; y el mobiliario, candelabros, iluminación, tapetes, jarrones, óleos y calefacción para la época de frío? Habitaciones instaladas a un alto costo y pagadas con nuestros impuestos, lejos de las incomodidades padecidas por el pobre presidente Benito Juárez, en época de honesta austeridad, residente de cara y puertas abiertas a sus conciudadanos.

A Xóchitl, nosotros los ciudadanos le vamos a abrir la puerta de Palacio Nacional y de la Presidencia de la República Mexicana, pues su humilde y decidido acercamiento a tocar el portón nos unió a ella. Debemos estar agradecidos, aunque no sé a quién, del que el emperador/rey cometió el peor error de su carrera política: no abrirle la puerta y prestarle el micrófono de su mañanera, tan sólo unos minutos, a Xóchitl. A miles y miles de clase medieros, aspiracionistas de un México mejor, unido y más justo, donde prevalezca la ley y la justicia. La cerrazón del emperador/rey provocó que conociéramos la historia de Xóchitl. Nos fuimos de espaldas. Descubrimos a nuestra mejor candidata. Mi anterior Hormiga narra los atributos principales de su vida. Nos dimos cuenta de tratarse de una mujer capaz, tan aspiracionista como nosotros, de origen humilde, empresaria y política, con

ideas frescas y de punta. Y claro, encontramos a una “gallaza”, como dice mi amiga Maya, desde Tapachula, donde retumbó su nombre, igual que lo ha hecho en Ensenada y lugares intermedios.

Xóchitl competirá en las elecciones presidenciales de 2024. Así lo ha anunciado, al registrarse dentro de la actual lista de 16 candidatos del FRENTE AMPLIO POR MÉXICO, en el que participan organizaciones ciudadanas y varios partidos políticos de oposición como el PAN, PRI y PRD. Al jueves 29 de junio de 2023, las encuestas del grupo especializado Ratio México, las que pueden consultarse en acortar.link/7J2Q1y indican datos sorprendentes de preferencias ciudadanas. Se aclara, para evitar confusiones: esta encuesta no incluye a las corcholatas de Morena. Sólo candidatos de la oposición.

La encuesta indica: en tanto Beatriz Paredes recibe el 2% de las preferencias ciudadanas, Jose Ángel Gurría el 5% y Ricardo Anaya el 3%, el segundo y tercer puesto están ocupados por Ildefonso Guajardo con 12% y Enrique de la Madrid con el 11 por ciento. Existen casos de candidatos registrados que no alcanzan ni el 1%, como Juan Romero Hicks y Gustavo de Hoyos. La GRAN SORPRESA es Xóchitl Gálvez ¡con el 52 por ciento! Lo increíble es que hace dos o tres semanas, antes de que no le abrieran la puerta de nuestro ex Palacio Nacional y nos informáramos quién es Xóchitl Gálvez, sus orígenes, vida, carrera y visión sobre nuestro amadísimo México, sólo lo conocían unos cuantos, digo, en comparación a su ya indiscutible presencia actual, a nivel nacional.

