La perversión de la realidad

1. Hay tres maneras de acercarse a la realidad, independientemente de que se le quiera transformar o no. Una es reconociéndola, con respeto. La segunda, por el contrario, negándola, porque no es conveniente o grata. La tercera, en cambio, es una combinación de las dos anteriores: aceptar su existencia, pero modificando su nombre, de acuerdo a la propia conveniencia. Una persona chismosa jamás aceptará ese apelativo, pero reconocerá, que sí, que es dada al comadreo, pero…

2. … no participa en habladurías sino sólo comparte información privilegiada; quien es propenso al alcohol no se autodefinirá como borracho, sino como bebedor social. Y es que la carga semántica de las expresiones resulta muy fuerte, por lo que con frecuencia se buscan vocablos semejantes que aligeren ese peso. Las sanciones morales serán diferentes, pues una cosa es caer en la vulgaridad de los enredos verbales y otra ser generosos con los datos propios; nunca se juzgará con la misma dureza la ebriedad incontrolable que el departir con clase en una reunión etílica.

3. La 4T es un vivo testimonio de esta perversión del lenguaje, de este disfraz de lo existente. Resulta que la Legipe (Ley General de Instituciones y Procesos Electorales) viene regulando desde 2014 –última modificación– las precampañas y campañas electorales, sobre todo en su artículo 227. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene a su cargo datar los inicios de ambas. Para las elecciones del año próximo, dictaminó que las primeras de los partidos políticos deberán iniciar hasta la tercera semana del próximo noviembre: la actual danza…

4. … de las “corcholatas”, entonces, es ilegal. Por ello, para escapar al peso de la ley, Morena ha llamado con otras palabras a los fenómenos prohibidos. Seis de sus distinguidos miembros iniciaron este pasado domingo no una precampaña para lograr la candidatura de su partido, sino –AMLO dixit– “eventos de organización interna del partido”, “recorridos por todo el país para acercarse al pueblo”. Después de este periplo, no se elegirá al(a) candidato(a) morenista a la Presidencia de la República, sino al “coordinador de Comités…

5. … de Defensa de la Cuarta Transformación”. Estamos ante las no precampañas de los no precandidatos, ante los no mítines de los acarreados, ante las no giras de su turismo promocional, ante el no proselitismo de quienes quieren convencer para ser elegidos, en suma, ante la no realidad de la realidad. El INE hace como que no ve lo que ve, y propone unas medidas cautelares que las “corcholatas” van a obedecer como lo ha hecho su máximo dirigente: veremos en los próximos días cómo los no precandidatos de las no precampañas se burlan de tales indicaciones.

6. Podrán ser muy astutos los líderes de Morena, y sus abogados electorales expertos en la letra chiquita de las leyes, pero de que pervierten las palabras y distorsionan la realidad, ni duda cabe. ¿No son iguales que los de antes? ¿No utilizan la mentira, la simulación, las tretas de todo tipo, la faramalla, el teatro de barriada, la farsa y el cinismo para mantenerse en el poder, como lo hicieron en su momento el PRI y el PAN? Quieren que no nos confundamos, que no veamos lo que vemos. Cambiarán el nombre para burlar la ley, pero no pueden pervertir la realidad.

7. Cierre icónico. Antier martes se cumplió un año del asesinato perpetrado contra los jesuitas Campos y Mora, y el guía de turistas Palma, en una comunidad indígena, Cerocahui, del municipio de Urique, en Chihuahua. ¿Qué ha pasado en estos 12 meses con el control que tiene el narcotráfico de los pequeños poblados en México? Pues según datos de El Universal, el crimen organizado opera en el 81% del territorio nacional –1.59 de 1.96 millones de kilómetros cuadrados–. El atentado contra los religiosos es sólo un reflejo de la realidad nacional, aunque ésta también se quiera negar.

