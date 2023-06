Tomado de acortar.link/MVoOB0. “La prueba del cielo, escrito por el doctor Eben Alexander, es un libro de autoayuda que ha revolucionado el eterno conflicto entre ciencia y fe, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, una historia real que nos ayudará a comprender qué nos espera más allá de la vida. Miles de personas en todo el mundo afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber visitado el cielo. Hasta ahora, la ciencia siempre había estado ahí para rebatirlas... La prueba del cielo te asombrará y te cambiará la vida.

El doctor Eben Alexander ha ejercido como neurocirujano académico durante los últimos 25 años, en el hospital Brigham and Women’s, en el Children’s Hospital y en la escuela de medicina de Harvard.

‘El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia increíble y fuera de este mundo. El lugar en el que estuve es un sitio maravilloso, reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final’.- Doctor Eben Alexander.

La lógica científica del doctor Alexander jamás había dado crédito a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, después de haber pasado por esto sabe que no son meras fantasías: Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una mera transición.

‘La experiencia cercana a la muerte del doctor Eben Alexanderes la más asombrosa que he oído en más de cuatro décadas de investigación. Él es la prueba viviente de que existe otra vida’.- Doctor Raymond A. Moody, autor de Vida después de la vida.

Eden alexander y karen newell: La conciencia infinita. El viaje de un neurocirujano al corazón del universo consciente.

“En 2008, el cerebro del doctor Eben Alexander se vio gravemente dañado por un caso devastador de meningitis bacteriana que lo mantuvo en coma durante una semana. Durante aquellos siete días, este prestigioso neurocirujano se sumergió en los reinos más recónditos de la mente, y lo que aprendió entonces cambió todo lo que creía saber sobre el cerebro y la conciencia. Cuando regresó, trajo consigo una historia asombrosa.

Desde esta experiencia cercana a la muerte, Alexander se ha dedicado a explorar una pregunta que sigue confundiendo a toda la comunidad científica: Si no es un subproducto del cerebro, ¿qué es la conciencia y de dónde viene?

En La conciencia infinita aborda con gran detalle esta fascinante cuestión, y nos muestra paso a paso el camino que le ha llevado a concluir que el cerebro no es la fuente de la conciencia, sino más bien una prisión, de la que nuestra conciencia se libera en el momento de la muerte corporal.

El Dr. Eben Alexander es el autor de los bestsellers internacionales La prueba del cielo y El mapa del cielo. Esta obra es la culminación de aquel viaje, y en ella nos enseña, aunando ciencia y espiritualidad, cuál es la verdadera naturaleza de la conciencia y cómo cultivar un estado de armonía con el universo y con nuestros más elevados propósitos.