La relegada crisis ambiental

La contaminación debería ser uno de los temas más importantes en la agenda del gobierno estatal, así como lo es en la agenda de los ciudadanos que diariamente vemos las consecuencias de respirar aire sucio, hecho que ya está causando afectaciones en la salud de miles de nuevoleoneses.

Recuerdo que hace unos años, justamente poco antes de que iniciara la pandemia del Covid-19 empezábamos a ver que la contaminación estaba provocando problemas de salud en los ciudadanos, incluso algunos habían decidido comenzar a utilizar cubrebocas mucho antes de que estuviera de moda (es decir, que se nos obligara a portarlo).

Y sí, hace unos años empezó a complicarse la situación, pero resulta preocupante que cada vez sean más frecuentes las alertas ambientales; es más, hace unos días en la Estación de Monitoreo Santa Catarina se reportó una calidad del aire “extremadamente mala”… ¿Nos deberíamos de acostumbrar a respirar aire cochino? Por supuesto que no.

La contaminación es un problema grave que no debería quedarse en el discurso, más bien, de una vez por todas se deberían implementar acciones concretas para combatir la problemática, y dejar para después las respuestas mediáticas que sólo sirven para fotos o videos que vemos en redes sociales.

La crisis ambiental es una crisis que debería estar con mayúscula y marcada con letras negritas en la agenda del gobierno del estado de Nuevo León, insisto en que no es un “temita” que puede pasar desapercibido o que no tiene tanta importancia… ¿Saben por qué? Porque los nuevoleoneses nos estamos enfermando y la salud es preciada.

Es una realidad que la mala calidad del aire ha incrementado las enfermedades entre la ciudadanía, como por ejemplo las alergias y el asma se han disparado. ¿Les ha pasado? Dolor de garganta, ojos rojos o llorosos, tos, congestión, dolores de cabeza, problemas para respirar, falta de concentración… ¿Sí? Pues es gracias a la contaminación.

Según cifras del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de 2021 a 2022 en Nuevo León aumentaron en un 55% las infecciones respiratorias agudas y un 30% los casos de asma. Por supuesto que estas cifras son de preocuparse y más porque los niveles de contaminación van al alza, entonces el escenario no se ve alentador.

Además de enfermedades respiratorias, la contaminación también puede detonar diabetes, hipertensión, cáncer, sinusitis, neumonía, dermatitis y hasta alzhéimer. Precisamente por eso es que la crisis ambiental es uno de los temas más importantes de la agenda ciudadana, y la exigencia es que las autoridades hagan lo propio de manera puntual.

Insisto en que los discursos y las publicaciones en redes sociales sobre el tema no son suficientes, el combate a la contaminación no puede esperar más. Todos estamos respirando aire cochino, es un tema de vital importancia y si no hacen lo correcto entonces en poco tiempo las consecuencias de las malas decisiones se verán reflejadas en la salud de muchísimos más nuevoleoneses, así que es urgente que las autoridades sean serias y responsables, basta de minimizar la crisis ambiental.