La salud mental, un tema recurrente en el tenis

Los problemas de salud mental son un tema recurrente en el deporte de alto rendimiento y ahora vuelve a ser noticia ante el caso de Amanda Anisimova.

La estadounidense, quien estaba considerada una de las grandes promesas del tenis, se convirtió en profesional a los 16 años de edad y un año después logró su primer título en Colombia y llegó a Semifinales de Roland Garros, acaba de anunciar un retiro temporal al no poder lidiar con este problema.

La salud mental ha estado en boca del tenis femenil los últimos años y una prueba reciente es el caso de la japonesa Naomi Osaka, quien en el 2021 decidió retirarse de Roland Garros al sentirse acosada por la prensa y la WTA por decidir no asistir a la conferencia posterior a sus partidos.

En el deporte en general está también el caso de la gimnasta Simone Biles, quien después de ganar cuatro oros en Río 2016 y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como una de las máximas figuras, decidió no competir en las Finales por equipos representando a Estados Unidos también por presión mental.

Con Anisimova sucedió algo parecido, pues la tenista de 21 años y ubicada en el top 50 del mundo anunció esta semana que iba a tomar una pausa temporal en su carrera argumentando que era algo insoportable estar en un torneo de tenis ante la presión a la que estaba sometida.

Se dice que la jugadora estaba recibiendo muchos insultos en sus redes sociales por su aspecto físico y por su falta de resultados en los últimos torneos que ha jugado. El último en el que participó fue en Madrid, donde perdió en primera ronda.

Según la Organización Mundial de la Salud, el cinco por ciento de la población en general sufre depresión y los deportistas están expuestos a tanto estrés todo el tiempo, que son los que más sufren ante la presión que proviene de entrenadores, organizadores y hasta de apostadores.

Por eso, la ATP, junto a Sporting Chance, fundada por el exfutbolista Tony Adams, y Headspace, una aplicación de meditación y mindfulness, como la WTA, junto a Venus Williams y BetterHelp (servicios psicológicos) tienen programas orientados a la salud mental.

El argentino Guido Pella, de 31 años y quien sufrió depresión ante la presión a la que ha estado sometido por jugar tenis, definió en palabras crudas la sensación de estar en un circuito tan demandante.

“Es un deporte muy cruel, es un circuito que te va comiendo el cerebro hasta que terminas replanteándote si vale la pena la felicidad que te da la victoria contra lo que son las derrotas”, dijo cuando se le pidió su opinión sobre el caso de Osaka.

La canadiense de 21 años, Bianca Andreescu, Campeona del US Open 2019, es otro caso similar aunque no en la misma dimensión, pues ella decidió no jugar este año el Abierto de Australia porque quería darse tiempo para resetear, recuperarse y crecer desde ahí, y seguir inspirando haciendo caridad y trabajando en sí misma.

En fin, que el tema de la salud mental en el deporte vuelve a estar en las conversaciones con el anuncio de Anisimova, un tema que no es nuevo, ha estado presente desde hace mucho tiempo y se agravó en los últimos años por la pandemia.

