Hace más de 50 años, Philip Rieff escribió un libro titulado El triunfo de lo terapéutico. En él, argumentó que la dependencia generalizada de la terapia privada hoy en día surgió en el mundo secularizado en gran parte porque la comunidad se ha desmoronado.

En sociedades donde hay familias fuertes y comunidades fuertes, sostiene él, hay menos necesidad de terapia privada. Las personas pueden resolver sus problemas más fácilmente a través y dentro de la comunidad.

Si Rieff tiene razón, y sugiero que la tiene, entonces se deduce que la solución a muchas de las cosas que hoy nos llevan al diván terapéutico radica tanto, y quizás más, en una participación más plena y saludable en la vida pública, incluida la vida eclesial, que en una terapia privada. Necesitamos, como sugiere Parker Palmer, la terapia de una vida pública.

¿Qué se quiere decir con esto? ¿Cómo puede ayudarnos la vida pública a sanarnos?

En una toma fotográfica: la vida pública (la vida en comunidad, más allá de nuestras intimidades privadas) se vuelve terapéutica al sumergir nuestra fragilidad en una red social que puede ayudarnos a llevar nuestra cordura, darnos un cierto ritmo dentro del cual caminar y vincularnos a recursos más allá de la pobreza de nuestra impotencia privada.

El participar sanamente en la vida de otras personas vincula nuestra vida a algo más grande que nosotros mismos y esta es su propia terapia porque la mayor parte de la vida pública tiene un cierto ritmo y regularidad que ayuda a calmar el torbellino caótico de nuestra vida privada que a menudo está atormentada por la desorientación, depresión, fragilidad psicológica, paranoia y una variedad de obsesiones.

La participación en la vida pública nos da cosas claramente definidas para hacer actividades regulares, eventos regulares con estructura, una estabilidad, un ritmo. Estas son comodidades que el diván psiquiátrico no proporciona. La vida pública nos vincula con recursos que pueden empoderarnos más allá de nuestra propia impotencia. Lo que soñamos solos, sigue siendo un sueño. Lo que soñamos con los demás puede convertirse en realidad.

Sin embargo, todo esto es bastante abstracto. Permítanme tratar de ilustrar con un ejemplo. Mientras realizaba mis estudios de doctorado en Bélgica, tuve el privilegio de asistir a las conferencias de Antoine Vergote, un renombrado médico tanto de la psicología como del alma. Le pregunté un día cómo se deben manejar las obsesiones emocionales, tanto dentro de uno mismo como cuando se trata de ayudar a los demás. Su respuesta me sorprendió. Dijo algo en este sentido: “La tentación que podrías tener como sacerdote es seguir simplistamente el edicto religioso: ‘¡Lleva tus problemas a la capilla! Ore todo el tiempo. Dios te ayudará”. No es que esto esté mal.

Dios y la oración pueden y ayudan. Sin embargo, la mayoría de los problemas obsesivos paralizantes son, en última instancia, problemas de exceso de concentración... y el exceso de concentración se rompe principalmente al salir de ti mismo, fuera de tu propia mente y corazón, vida y habitación. Haga que la persona emocionalmente paralizada se involucre en cosas públicas: reuniones sociales, entretenimiento, política, trabajo, iglesia. ¡Saca a la persona de su mundo cerrado y llévala a la vida pública!”.

Continuó, por supuesto, calificando esto para que difiera considerablemente de cualquier tentación simplista de simplemente sumergirse en distracciones y trabajo. Su consejo aquí no es que uno deba huir del doloroso trabajo interior, sino que hacer el propio trabajo interior a veces depende mucho de las relaciones externas. A veces, sólo una comunidad puede estabilizar tu cordura.

Como corolario de esto, ofrezco este ejemplo: he estado enseñando teología en varias universidades durante más de 40 años. Muchos son los estudiantes emocionalmente inestables, llenos de todo tipo de dolor interno e inestabilidad, que se presentan en estas universidades, merodean por sus aulas, cafetería, capilla y áreas sociales, y poco a poco se vuelven más estables y fuertes emocionalmente. Y esa fuerza y constancia no vienen tanto de los cursos de teología, sino del ritmo y la salud de la vida comunitaria. Estos estudiantes mejoran no tanto por lo que aprenden en las aulas como por participar en la vida fuera de ellas. La terapia de una vida pública ayuda a sanarlos.

Además, para nosotros como cristianos, la terapia de la vida pública significa también la terapia de la vida eclesial. Nos volvemos emocionalmente más saludables, más estables, menos obsesionados, menos esclavos de nuestra propia inquietud y más capaces de convertirnos en quienes queremos ser al participar sanamente en la vida pública de la iglesia.

Los monjes, con su ritmo monástico, han entendido esto durante mucho tiempo y tienen secretos que vale la pena conocer: el programa, el ritmo, la participación pública, la exigencia de presentarse y la disciplina de la campana monástica han mantenido a muchos hombres o mujeres cuerdos, y además relativamente felices.

La Eucaristía regular, la oración regular con otros, las reuniones regulares con otros para compartir la fe y los deberes y responsabilidades regulares dentro del ministerio no sólo nutren profundamente nuestra vida espiritual, sino que también nos ayudan a mantenernos sanos y estables.

Robert Lax, quien influyó mucho en Thomas Merton, sugiere que nuestra tarea en la vida no es tanto encontrar un camino en el bosque como encontrar un ritmo para caminar. La vida pública puede ayudarnos a encontrar ese ritmo.