La única salida al conflicto entre Samuel García y el PRIAN

Ayer, Samuel García pidió ante el Congreso de la Unión llevar a juicio político al fiscal de Nuevo León, Pedro Arce, así como su destitución.

El pleito sube de tono. Cada día asciende un escalón más.

Dos datos llaman la atención en este asunto: que flaqueando a Samuel, en su gira por la Ciudad de México, estuviera Dante Delgado, coordinador nacional de MC y Clemente Castañeda, coordinador de senadores de su partido.

¿Qué significa? Que el problema adquiere dimensión nacional y que ya es parte de la agenda de negociación de Movimiento Ciudadano, quien será fiel de la balanza en la elección presidencial de 2024.

Dice Samuel que irá hasta las últimas consecuencias para que no se use la justicia de manera facciosa y que no aguantará más abusos ni una persecución política de la que es víctima su gente y que lleva más de ocho meses.

La otra cosa que llama la atención es el respaldo que le dio a Samuel García el presidente López Obrador en la mañanera de ayer.

Dice AMLO que la oposición local a Samuel se agrupó en el Congreso de Nuevo León ejerciendo funciones que no le corresponden, en contra del gobernador.

Sobre todo, afirma AMLO, el PRI y el PAN quieren obligar a Samuel a cumplir por la vía de la presión “determinadas obras, en determinados ayuntamientos”.

Y remata: “yo no estoy de acuerdo con eso; no puede haber ese tipo de chantajes”.

El argumento del Presidente en favor de Samuel es que la autonomía de la Fiscalía no tiene por qué operar en contra del gobernador.

Creo sinceramente que la solución a este conflicto político sería reiniciar el proceso desde cero y elegir a un fiscal ciudadano, independiente y apartidista.

En otras palabras, buscar de nuevo el mejor perfil. Sería lo más sano y lo menos belicoso.

Iremos viendo.

Y ahora el turno es tuyo: ¿Qué solución propones al conflicto entre el PRIAN y el gobernador Samuel García?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!