La vigencia de los rituales

1. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, alerta sobre la desaparición de los rituales en un libro con ese título. Los define como acciones simbólicas que transmiten y representan valores y seguridad, con el fin de mantener cohesionada a una comunidad. Son técnicas simbólicas que nos sirven para pasar de un estar-en-el-mundo a un estar-en-casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan, lo hacen habitable, le dan cohesión, sistematicidad. Pero, según el pensador, se están acabando con la llegada de las redes sociales y el mundo posmoderno.

2. Hay conmemoraciones que, sin embargo, permanecen, y no sólo religiosas como la misa dominical. Menciono dos: el Super Bowl y el 14 de febrero. El pasado domingo, familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, de todos los estratos sociales, se reunieron para ver la final de la National Football League, entre los vencedores de la Conferencia Nacional y la Americana del futbol, no soccer, sino americano, de EUA. El partido se conoce como el Súper Tazón. No extraña que los apasionados de ese deporte se sitúen…

3. … frente al televisor para seguir las incidencias del partido. Lo que llama la atención es que, con similar entusiasmo, verdaderos neófitos en el arte de las tacleadas vibren con la misma pasión a la hora de preparar el evento. Con una sonrisa compran bebidas y botanas, arreglan el sitio, disfrutan en especial del espectáculo que se ofrece al medio tiempo, y el resultado final pasa, muchas veces, a un segundo término. ¿A qué se debe la consolidación de este ritual anual? Expertos hablan de tres razones: propicia las interacciones sociales, otorga …

4. … un sentido de comunidad y motiva para mantenernos activos. No obstante sus contradicciones, se ha convertido en un ritual del que difícilmente podemos escapar. Con el Día del Amor y la Amistad, de los novios, de San Valentín, o como lo llamemos, pasa lo mismo. Criticamos su comercialización, las ganancias excesivas que reciben los negocios dedicados a la venta de chocolates y globos, de “cariñitos”, pero a final de cuentas, casados y solteros, quedantes, pretensos, novios y arrejuntados, oficinistas y amas de casa, …

5. … grupos laborales y apostólicos, aprovechamos el día para enviar un saludo, una felicitación, un agradecimiento por el amor que se nos brinda, por la amistad que tanta gente nos dispensa. Al igual que en el día de las madres, algunos se preguntan: ¿que el amor y la amistad –como a las mamás– no se deben celebrar todos los días? Es cierto. Pero dedicar una fecha específica, celebrar de manera especial una jornada, concentrar las iniciativas en 24 horas, le otorga a la cotidianeidad una variación que siempre nos resulta necesaria. El énfasis …

6. … no desconoce lo que ya existe. Lo magnifica. Por ello, y concediendo que el trajín mediático en el que vivimos, donde lo estable pareciera obsoleto, nuestra naturaleza humana; sin embargo, nos seguirá llevando a construir lo que el teólogo brasileño, Leonardo Boff, llama tiempos referenciales, que no son cronológicos –lineales, horizontales– sino kairóticos –paradigmáticos, impactantes, que marcan nuestras vidas–. Bienvenidos, pues, el Super Tazón, el Día del Amor y la Amistad, y demás protocolos que nos acerquen a los demás y a nosotros mismos.

7. Cierre icónico. Y hablando de rituales. El del matrimonio ha dejado de ser algo sólido en Nuevo León. Según las últimas cifras disponibles del Inegi –diciembre de 2021–, nuestro estado es el que presenta más divorcios en todo el país. Órale. A nosotros que presumimos tener los mejores hospitales y universidades, que somos emporio del avance tecnológico y empresarial, ejemplo del trabajo y del ahorro, y que lideramos también el consumo de cerveza y carne asada, nadie nos gana a la hora de divorciarnos. ¿A qué se deberá?

