Las flechas

Buda dijo: ‘No podemos evitar ser alcanzados por la primera flecha, pero sí podemos evitar ser lastimados por la segunda, la tercera y demás flechas que le siguen’.

Todos vivimos experiencias desagradables incambiables y en la medida que desarrollemos la habilidad de fluir con ellas o abrazarlas, descansaremos en el remanso de la aceptación.

Aceptar lo desfavorable es todo un arte, no es fácil en lo absoluto, de hecho es una de las fortalezas más sublimes que una persona puede alcanzar y por la que definitivamente vale la pena esforzarse.

Aceptar no es resignarse, no es platicarnos mentalmente que las cosas tienen que ser así, no es consolarnos con narrativas mentales que nos permitan sobrellevar eso que nos lastima, por supuesto que resignarse sirve, consolarse también, son bálsamos que pueden amortiguar un poco nuestro sufrimiento, pero en lo absoluto lo trascienden.

Todos tenemos la tendencia natural, instintiva y hasta obvia de no querer vivir adversidades y para ello invertimos o gastamos, mejor dicho, mucha energía, en blindar nuestra vida para que todo y todos sean como queremos o necesitamos, una estrategia absolutamente inútil.

Porque si bien es cierto que si podemos retrasar o evitar daños o conflictos, llegará uno, que en algún momento no será superable por nosotros y ahí encallaremos y nos daremos cuenta de lo indefensos que nos encontramos ante dicho infortunio y el sufrimiento estará asegurado, firmado y sellado.

Sin embargo, como el Buda dijo: ‘No podemos evitar ser alcanzados por la primera flecha, pero sí podemos evitar ser lastimados por la segunda, la tercera y demás flechas que le siguen’.

¿A que se refería el Buda? La primera flecha se refiere a las adversidades que de repente y sin ningún aviso llegan a nuestra vida: Podemos estar trabajando, desarrollando todas nuestras habilidades muy motivados, cuando nos llaman para avisarnos que un ser querido ha fallecido.

Podemos estar disfrutando de una caminata cuando tropezamos, nos caemos y nos fracturamos la muñeca. Podemos confiar a uno de nuestros mejores amigos algún tema íntimo para saber después que lo saben muchas personas más y así sucederán infinidad de experiencias contrarias a nuestra comodidad, salud, economía etc.

Pero todas estas experiencias son la primera flecha: Ese proyectil es lanzado por la vida y nos alcanza inevitablemente.

Pero las siguientes flechas vienen de nuestra ausencia de aceptación. Nos avisan del familiar fallecido y es la primera flecha: ¡Pero ¿Por qué él?!... segunda flecha… ¡Esto no puede estar sucediendo!... tercera flecha… ¡La vida es injusta!... cuarta flecha.

Nos caemos y fracturamos es la primera flecha: ¡Qué torpe soy!... segunda flecha… ¡No volveré a usar mi mano!... tercera flecha… ¿Y si me corren?... cuarta flecha.

Nuestro amigo comparte algo privado y recibimos la primera flecha: ¿Pero porqué me falló?... segunda flecha… ¡De él jamás lo hubiera esperado!... tercera flecha… ¡No volveré a confiar en nadie!... cuarta flecha.

De tal manera que, si queremos ser más asertivos ante las primeras flechas, deberemos modificar nuestra actitud y pasar de una idea infantil de que a nosotros no nos pasarán adversidades porque somos los buenos de la película.

Y comenzar a entrenarnos para abrazar la realidad sumergiéndonos profundamente en ella, viviendo sensaciones, pensamientos, emociones totalmente PRESENTES.

Hasta el siguiente momento presente.