Las mil y una casas... de Miguel Treviño

Ahora sí que, como dicen, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, “ve la tempestad y no se hinca”...

Su cabildo aprueba el avance de un megaproyecto para desarrollo en la Loma Larga que permitiría la edificación de unas 1,300 viviendas en zona montañosa y en un punto de por sí ya colapsado en vialidad, y, según nos enteramos, también en servicios de agua y luz...

Y lo hace en un momento en que en todo San Pedro la vialidad ya no da para más, y menos con las obras que se trae Miguel en Centrito y el Casco Antiguo, pero además porque su gobierno parece haber hecho nulas acciones –y gestiones con el estado– para mejorar el transporte público (un camión sustituye 50 carros) y así dar un respiro al tráfico...

Lo hace además en un año incierto en el tema del agua –y ahí le encargo el consumo que tendrán esas 1,300 casas–, y para colmo en un momento en el que los apagones de luz en San Pedro traen a los vecinos de cabeza, y a ver ahora cómo electrifican todas esas viviendas, si se dice que las interrupciones son porque las cargas ya no dan...

Y si bien ese es tema de CFE, vecinos han salido a acusar que no han visto a Treviño activo defendiéndolos con la paraestatal (y en cambio sí distraído en actos de campaña anticipada como exigir gasolina limpia o juntar firmas contra Pemex, asuntos que ni le tocan a él)...

Y bueno, el alcalde se justifica diciendo que ese proyecto “viene de administraciones anteriores”... Pero, a ver, el permiso de lotificación lo dio AYER su cabildo –y sí, lo llamamos “su cabildo” porque es bien sabido que el grupo de Miguel lo mayoritea, así que, que no “clame inocencia”...

Si quisiera parar el proyecto, Miguel Treviño LO PARA con la mano en la cintura, pero en vez de eso lo está facilitando, quien sabe si porque ya pactó con Mauricio apoyarlo en la interconexión, o porque ya se arregló con los terratenientes que traen ese megapredio... Total, si San Pedro ya está colapsado, con este proyecto lo estará MÁS... ¡Pero síguele, Miguel!

***

Por lo que se vio ayer, los que no se quedaron con las ganas de balconear a la diputada plurinominal del PAN Amparo Lilia Olivares fueron dos personajes de Movimiento Ciudadano…

El secretario general de MC en el estado, Glen Villarreal, y la regidora Alejandra Morales denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción a la diputada por oprimir los botones de votación en las curules de cuatro de sus compañeros que no estaban presentes, en el periodo de sesiones que está por terminar…

Según esto, a la diputada Lilia el alto mando panista encargó la misión de “tapar” la ausencia de los albiazules ausentes en la sala legislativa, y qué mejor manera de hacerlo que oprimiendo ella los botones de las curules de Carlos de la Fuente, Nancy Olguín, Paola Coronado y Myrna Grimaldo; eso fue el 28 de febrero pasado… ¡Toing!

Pero ahí no quedó el pleito… más tarde, la diputada Lilia contraatacó y solicitó a la Contraloría estatal seguir investigando a Glen por presuntas irregularidades que, acusan, habría cometido en su paso por el gabinete de Samuel –que aún faltarían por comprobar–… ¡Siguen los cocolazos hasta el último round!

***

Hablando del Congreso local, anoche a la que le cayó el chahuistle fue a Anylú Bendición, diputada de la 4T que hace tiempo se separó de la bancada de Morena cuando las grillas rojillas locales estaban de a peso...

Resulta que a Anylú le llegó una carta de la presidencia de la Cocri (la comisión que regula y asigna las bancadas), que le avisa que por solicitud de una ciudadana “fulana-de-tal” se va a discutir HOY la posible disolución de su bancada, llamada “Diputados Independientes”, lo cual obviamente le restaría fuerza y presencia a la Bendición...

Nomás que aguas, porque además de injusto, quien esté moviendo esa grilla contra Anylú deberá saber que estará cocoreando al Olimpo de Morena y también al presidencial, pues la Bendición no sólo es de las principales promotoras de la Sheinbaum en NL, sino que es también una operadora clave de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, y su cercanía a AMLO es relevante... Y allá no es que no tengan inteligencia para saber qué mano mece la cuna... ¿Les convendrá provocar al “tigre” en estos momentos de la película?

***

Este jueves en el Salón Adjunto del Congreso local, dicen que puntuales a las 12:00 del mediodía, los organismos civiles Poder Ciudadano Mx y Frente Cívico Nacional firmarán un acuerdo con las dirigencias de PAN, PRI y PRD…

Este acuerdo sería para impulsar en el 2024 gobiernos de coalición tanto a nivel federal como estatal aquí en Nuevo León, lo que confirmaría que los adversarios a vencer por el PRIANRREDISMO en NL serán MC y Morena…

Supimos que aunque se invitó a otros partidos sólo respondieron –y asistirán– PAN, PRI y PRD… Mucho ojo con estas firmas, don Cruz.

***

¡Ojo, corcholatas mexicanas y estadounidenses!…

Si alguna lección dejó a los políticos de EUA, México y el mundo el lanzamiento como aspirante presidencial de Ron DeSantis en redes sociales, fue precisamente el de NO CONFIAR en esas plataformas para sus “grandes estrenos”…

Decenas de memes aparecieron ayer para “trolear” a DeSantis y Elon Musk, propietario de Twitter, luego de que en repetidas veces colapsara el Twitter Spaces que se organizó para dar a conocer las ambiciones presidenciales del gobernador de Florida… ¡Tssss!

Entre los memes destacaron el de un cohete con la etiqueta de DeSantis, similar a los de la empresa SpaceX de Musk, estrellado en el suelo, en referencia al accidentado inicio de esta campaña… ¡Seco!

