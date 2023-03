Línea 6 ¿Metro o monorriel?

Los políticos cuando se encaprichan en llevar a cabo una obra que les da lucimiento no les importa llevarse de encuentro a la comunidad. En lugar de consensuar y dar alternativas a las personas que resultarán afectados por los trabajos de construcción, se les ignora condenándolas a vivir un caos diario; esto es lo que le deparará a miles de vecinos, transeúntes y automovilistas con la línea 6 del Metro, veámoslo a continuación.

El gobierno estatal sin haber socializado los riesgos y afectaciones eventuales de la obra, inició los estudios de mecánica de suelo para construir la nueva línea del Metro, o mejor dicho, el primer viaducto elevado de monorriel, el cual partirá de la estación Y Griega hasta Apodaca, con una longitud de 17.6 kilómetros. La construcción tendrá dos etapas, contará con 14 estaciones, movilizará a 100,000 usuarios y tendrá un costo de $10,400 millones de pesos; la primera etapa se concluirá el 28 de febrero de 2024 y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Los vecinos afectados por esta obra, al estar atrapados en medio de una administración insensible que no escucha ni atiende sus necesidades, se han manifestado en varias ocasiones en la avenida Miguel Alemán, por tal motivo, el Lic. Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, expresó: “incluso los mismos vecinos van a verse beneficiados con un mejor entorno, con una mayor plusvalía de sus terrenos y vamos atender sus preocupaciones, sus dudas sobre el proyecto”. Esta aseveración es engañosa y perversa, de dónde saca este funcionario que las casas al tener columnas al frente ¿mejorarán su entorno visual? ¡Claro que no! La Línea 1, por ejemplo, causó la depreciación del valor de las propiedades por donde circula, sobre todo, las que se ubican en las avenidas Simón Bolívar y Colón. ¿Por qué ese afán de engatusar a la gente? Para qué dice que la obra aumentará la plusvalía de las edificaciones si en realidad sucede todo lo contrario. Además, reconoce el nulo acercamiento con los afectados, porque apenas van a atenderlos, mas no a resolver sus preocupaciones. ¿Más insensibilidad? ¡Imposible!

Hay que decirlo con todas sus letras: al construir la obra elevada, ocasionará un daño económico a los propietarios de los negocios adyacentes y se le quitará un carril a la avenida Miguel Alemán, incrementando su diario congestionamiento. ¿Analizaron otras alternativas? Se puede ampliar la línea tres del Metro por la avenida Félix U. Gómez hasta llegar al municipio de Apodaca, con una extensión de solamente 5.8 kilómetros, si se quiere llegar al centro serían únicamente 12 kilómetros, pasando por varias empresas; de esta manera se ayudaría a la clase trabajadora para devolverle muchas horas perdidas en el transporte público, mejorando su calidad de vida. Más allá de una ruta alterna ¿se determinó el mejor trazo para beneficiar al mayor número de usuarios? ¿Se valoró el municipio de García con Apodaca? ¿El destino de la línea 6 es el más urgente? Todo indica que se buscó el abaratamiento de la obra, por esa razón se optó por construir más kilómetros con la modalidad de monorrieles, lo que diversificará el sistema de trenes. Esto nos lleva a cuestionar si la administración llevó a cabo un estudio para determinar las ventajas y desventajas de este tipo de tren y, sobre todo, considerar los riesgos y costos de operar un sistema de transporte rápido que no será homogéneo con el existente.

Un gobierno humanista antes de expandir las líneas del Metro, primero arreglaría las existentes que muestran fallas estructurales que ponen en peligro la vida de los usuarios y después valoraría el tendido de nuevas rutas hacia los destinos donde son más requeridas como son los municipios de García o Juárez, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram su prioridad es anunciar grandes obras sin importarle el beneficio real de los usuarios.

Nuevo León requiere de un gobierno responsable que vea por el interés de lo más importante: La gente.