Solemos acostumbrarnos tan rápido a las maravillas de la vida que caemos fácilmente en el tedio y el aburrimiento.



En el año del 2022 tuve la oportunidad de viajar con un grupo de más o menos 40 personas a Egipto, estuvimos recorriendo varias ciudades como El Sharm El Sheikh, El Cairo, Aswan, Abu Simbel y Luxor, antes de llegar a Guiza.

Aunque llevábamos más de una semana recorriendo diferentes ciudades egipcias y quedábamos maravillados por dichos lugares, de manera unánime nuestro principal interés era ver las pirámides de Guiza y su famosa esfinge.

Siguieron transcurriendo los días, desplazándonos en autobús, tren, barco, caminando, conociendo monumentos y lugares en medio de un sol abrasador. Hasta que llegó el día casi al final del recorrido en que llegamos a la ciudad de Guiza, eran aproximadamente las tres de la tarde cuando el autobús paró en un restaurante para que los integrantes del grupo comiéramos.

Fuimos bajando del autobús uno a uno y entrando al restaurante, subimos unas escaleras para comer en la planta alta del establecimiento, para darnos cuenta que enfrente de nosotros, se elevaban majestuosas las pirámides de Kefrén, Keops y Micerinos y por supuesto la milenaria y aún excelentemente conservada Esfinge.

Aunque esa no era nuestra “visita oficial” a las pirámides que visitaríamos (y meditaríamos dentro de la pirámide de Keops) al día siguiente, esa primera visión de tan majestuosas y colosales construcciones me impactó y por supuesto impactó al resto de mis compañeros.

Y mientras revisábamos el menú para comer, yo, como otros más no dejábamos de ver a tan bellas construcciones elevándose de aquella dorada arena, pero los meseros que atendían en el lugar, acostumbrados a esas bellezas, al grado tal de ya no apreciarlas, nos apuraron para pedir la comida, lo cual me hizo reflexionar en lo habitual de acostumbrarnos a maravillas cuando se vuelven cotidianas.

Al día siguiente visitamos las pirámides y maravillados nos regresamos a El Cairo, al llegar nuevamente a otro restaurante, ya en la capital egipcia, entramos a comer y cuando estábamos todos sentados para empezar a servirnos, notamos dos cosas.

Primero, que comenzó a llover de una manera intensa, algo que no habíamos visto en todas las semanas que teníamos ahí y segundo, comenzamos a notar cómo los empleados del restaurante comenzaron a aplaudir y saltar de alegría.

Dejaron de hacer lo que estaban haciendo y salieron corriendo hasta la puerta del restaurante para ver la lluvia, algunos incluso lloraron de alegría al ver algo, que para mí y para mi grupo era tan habitual de ver en nuestra ciudad de residencia, pero que según ellos, era una lluvia que no habían vivido desde hace muchísimo tiempo.

Nuevamente me di cuenta, ahora aplicado a nosotros, el grupo, como nos acostumbramos al maravilloso espectáculo de la lluvia, que, aunque podemos disfrutar, difícilmente nos arranca lágrimas de júbilo, de tal manera, la invitación es: Síguete sorprendiendo con cada momento que la vida te depare. Hasta el siguiente momento presente.