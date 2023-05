Lluvias: ¡no nos confiemos!

De que la lluvia siempre es una bendición, lo es, estimado lector... Y esta semana de lluvias sí lo fue para NL: las presas se recargaron 9% en conjunto, incluyendo al gigantesco embalse de El Cuchillo, allá en China, que recibió nada menos que 50 millones de metros cúbicos...

La presa El Cuchillo pasó de 42% a 47% de llenado, y considerando su tamaño, es un buen “trancazo” de agua... Una reserva que nunca está de más tener...

La Boca y Cerro Prieto, por su parte, no captaron mucha agua –aún–... Pero falta por ver qué pasa en los siguientes cuatro días, que se pronostican MUY lluviosos...

Ahora, la buena es que esas dos presas están increíblemente mejor que el año pasado, y aquí es donde está el truco: al ser las presas más cercanas, es vital cuidarlas, pues son las que nos garantizan el agua continua...

Dicho esto, lo peor que podríamos hacer es echar las campanas al vuelo... O sea, nos cayó agüita, y estamos “menos peor” que antes, pero la situación no puede dejar de considerarse “crítica” para el estado, estimado lector... Vamos, una “bendición” no se debe convertir en un “espejismo”...

A lo que se refiere Protágoras es que la acumulada sequía no se soluciona mágicamente por unas semanitas de lluvia... Apenas estamos 6% arriba del total de agua que teníamos en esta misma fecha el año pasado –y 6% es casi nada–, y no olvidemos que el año pasado fue LA PEOR CRISIS DEL AGUA EN MUCHOS AÑOS para NL...

La realidad es que AÚN NO ESTAMOS “BIEN”... ¿Por qué no hemos notado la falta de agua?, preguntará usted... A Protágoras le explican que el estado está manejando una permanente “modulación” del agua –o sea la llave no está abierta “a full”– que hace que la gente ahorre a la fuerza, y que ha ayudado a que las dos presas más cercanas –La Boca y Cerro Prieto– mantengan más nivel de agua...

Con las presas así, el agua no llega a “acabarse”... Peeeero, aunque sea sólo “modulación”, sí hay muchas colonias de la urbe regia que lo están sufriendo como “recorte”, porque al ser poca la presión no les llega el vital líquido... Esos vecinos, generalmente de bajos recursos, están pagando el mayor precio de la estrategia... ¡Tssss!

Ahora, aunque del cielo nos cae buena cantidad de agua, la extracción de las presas sigue siendo superior a la recarga, y si no nos llegan buenas tormentas en septiembre, seguiremos “con el Jesús en la boca”...

En conclusión: Necesitamos soluciones de fondo y a largo plazo... Como el tan prometido acueducto al río Pánuco, que esperemos se haga realidad... Estas lluvias urbanas sí, se agradecen... Pero donde necesitamos que llueva más es en el campo y allá por donde está Cerro Prieto, por ejemplo...

La lluvia en la ciudad es sólo una bonita postal que nos hace creer que está pasando lo que NO está pasando... Nuevo León sigue en estatus de “sequía” y nomás no podemos bajar la guardia... ¡Uffff!

***

Pues el que ya obtuvo otra lanita internacional para Nuevo León fue Samuel García... Nada menos que $15 milloncitos de dólares...

De esos recursos que luego andan por ahí disponibles en organismos internacionales, pero que hay que saberle para bajarlos, son los que encontró con el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI)...

Se trata de un organismo internacional intergubernamental establecido en 2012 en la Conferencia de Río+20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con el que se suscribió un Memorándum de Entendimiento para reforzar los programas de apoyo a la ecología en Nuevo León... ¡Órale!

Sí... Por si usted no lo sabía, el gobernador de Nuevo León ya anda en oootro viaje internacional... Empezó en Corea del Sur y continuará en Taiwán, y en la gira espera reunirse con directivos de KIA para buscar ampliar sus inversiones en NL...

Veremos si resulta de mucho provecho y le calla la boca a los críticos que dicen que ya está viajando mucho... Por lo pronto, ya volverá con una bolsa de millones bajo el brazo...

***

El presidente López Obrador anunció ayer una mega MEGA inversión de $10,000 millones de pesos para “rehabilitar” las aduanas del país... Incluyendo la construcción de un megabúnker en la sede de Nuevo Laredo, que ahora será manejada por Sedena y donde hasta habrá vivienda para personal militar...

A ver si de verdad con eso AMLO puede darle la vuelta a las transas, cotos de poder y negocios sucios que han representado las aduanas, luego de que uno de sus propios funcionarios, el entonces responsable de aduanas Ricardo Peralta, que luego pasó a Gobernación, fue relacionado a escandalosos sucesos que incluían tráfico de influencias, extorsiones y cobros de piso...

¿Podrán liberarse las aduanas de ese lastre de corrupción y obtención de dinero mal habido?... Lo veremos...

¡¡Yássas!!