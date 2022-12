Los buenos conductores... ¡A la alza!

En muchas ocasiones he escrito sobre cultura vial, que por cierto, desde hace un tiempo insisto en que el tema debería de considerarse más bien como seguridad vial, esto debido a las cifras de accidentes viales que se registran en Nuevo León y que ponen en riesgo a la ciudadanía, he insistido en que todos debemos de ser responsables al conducir, y hoy me da gusto decir que vamos muy bien.

En la víspera de la celebración de Nochebuena y Navidad los accidentes viales suelen incrementarse, pero la buena noticia es que en esta ocasión muchísimas más personas fueron responsables decidiendo no arriesgarse ni arriesgar a los demás al conducir en estado de ebriedad.

Es una buena noticia porque no se registraron tantos accidentes viales a causa de la imprudencia, tradu-ciendo estas cifras a que hoy podemos decir que nuestra sociedad va mejorando en temas viales, y eso debe de celebrarse porque significa que estamos siendo más los conductores responsables.

Aunque sí se registraron accidentes viales, por fortuna fueron muchísimas más las personas que decidie-ron participar en su dinámica familiar del famoso Conductor Designado, y vaya que sirvió de mucho.

Otros también decidieron optar por tomar taxi o algún vehículo de las aplicaciones ya conocidas, y llega-ron con bien a su destino.

¿Ya ven? Es mucho mejor ser responsables y si vamos a tomar alcohol decidir no conducir nuestro vehículo, se trata de tener responsabilidad, prudencia, civilidad y respeto por los demás. Yo felicito a to-dos los que este año decidieron ser conductores responsables, a aquellos quienes quisieron festejar a lo grande sin ponerse en riesgo a ellos mismos ni a los demás.

En estos próximos días continuarán los festejos, además de que se acerca la fiesta de Fin de Año, así que mi deseo es que esta buena medida de responsabilidad se siga incrementando para que todos podamos pasarla felices y con tranquilidad.

Ojalá que sigamos aplicando la dinámica del Conductor Designado, la de tomar un taxi o algún vehículo de aplicación, que si bien hubo quejas por las tarifas, la verdad es mejor eso que las multas, los accidentes o peor aún alguna tragedia irreparable.

Mi deseo es que todos estemos bien y que entre todos podamos mejorar nuestra cultura vial para dejar de verla como una situación de seguridad vial, que sumemos a que nuestra comunidad se fortalezca y que nuestro entorno sea cada día mejor.

Deseo también que este próximo 2023 Nuevo León deje de tener el primer lugar en accidentes viales de todo México… ¿Qué opinan? ¿Se suman para lograrlo? Estaría muy interesante que después de tantos años demostremos que si queremos, podemos cambiar las cosas.