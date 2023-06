Los denunciantes enmascarados

En esta ocasión quiero platicarles que alguien aparentemente cercano al Congreso, que asiste, asesora, participa, tiene mando o lo respetan por ahí, que gusta de hacer travesuras que evidentemente también pueden considerarse delitos, se tomó la libertad –obvio sin autorización– de utilizar la identidad de nuestro colectivo denominado Fortaleza Ciudadana Compromiso por la Seguridad, copiando el logotipo sin ninguna autorización ni del suscrito ni de ninguno de los miembros directivos o de la membresía para presentar ante el propio Congreso del estado un documentos apócrifo, poniendo el logo de nuestro colectivo en una denuncia de hechos, en la que pide que su identidad se mantenga en carácter de confidencial.

Es claro y evidente que quien lo hizo pretende colgarse del buen nombre de nuestra organización y sus miembros, para confundir y aprovecharse de eso para lastimar a otros, con una redacción de hechos que no corresponden a nuestro pensamiento, ni a nuestras intenciones. Todo mundo sabe y asocia el nombre de la organización con mi persona, en la búsqueda más simple en el Internet cuando colocas en la barra de búsqueda mi nombre se relaciona de inmediato con el colectivo, y de la misma forma si se introduce el nombre de la organización de inmediato aparece el nombre del suscrito; es decir, que ese afán de ser anónimo no sería posible poniendo la marca que usamos desde hace varios años para identificar nuestras actividades. Pero lo más importante es que cuando en lo personal he emprendido alguna acción como activista ciudadano, ya sea critica, propuesta, iniciativa de ley o denuncia, siempre lo he hecho de frente y sin esconder ni la mano ni la cara. Respondiendo siempre por mi conducta y sin tener que esconderme de nada ni de nadie.

Al enterarme de que el falso escrito fue presentado en la Oficialía de Partes del órgano legislativo el día 15 de noviembre de 2022, de manera pronta redacté ahora una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable en la que señalo el hecho aquí comentado, misma que presenté el pasado 10 de mayo del año en curso, en este escrito acudo denunciando y desconociendo el escrito que recibió el Congreso el año pasado, así como expresando la argumentación de la asociación de nombre y organización con mi persona, así como que el contenido del escrito señalado como falso no representa el pensamiento del suscrito, ni de los miembros de nuestra organización.

Por la naturaleza del tema y ante la posibilidad de que en este hecho pudiera haber intervenido algún servidor público, fue que acudí a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, mejor conocida como Anticorrupción, donde quedó formalmente denunciado el hecho. Ese mismo día acudí ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de NL, donde también se han hecho del conocimiento de la investigadora para indagar los hechos narrados, también acudí ante la oficina de la Auditoria Superior del Estado para que desestimen el escrito impugnado y señalado de falso, toda vez que el Congreso lo había dado por bueno y turnado ante el órgano auditor, quien podía incurrir en el error de dar trámite a un expediente basado en un escrito falso y lleno de dolosas mentiras, seguramente con el propósito de dañar a alguien, conductas muy típicas de ciertos personajes inmersos en la política, que no guardan el menor recato para realizar su perversos fines, aprovechando el buen nombre de ciudadanos y organizaciones falsificando documentos creando problemas donde no existen, o queriendo enemistar a personas.

Por otra parte, me enteré que personas enmascaradas presentaron varias denuncias, por lo que recomiendo a otras organizaciones revisar pues pudiera ser que se haya repetido la conducta con otras organizaciones o personas. Espero que las autoridades encuentren al responsable y sea sancionado con las consecuencias de derecho que prevé la legislación para estos casos. Por mi parte seguiré insistiendo ante los diferentes organismos a fin de que cada uno encuentre al responsable y se actúe en consecuencia. Insisto en que por nuestra organización no tenemos más voceros y los documentos señalados de falsos no representan el pensamiento de la organización ni de quienes en ella militamos.

