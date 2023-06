Mal que quieran que Samuel García se baje del ring

¿Se le pide a nivel nacional al PRI y al PAN que por el bien de México se pongan de acuerdo con AMLO? Supongo que no.

¿Entonces por qué Colosio y algunos empresarios sí le exigen a Samuel García que se arregle con el PRI y el PAN?

Un partido político nace, se reproduce, llega al poder (o pierde su registro), oponiéndose a otros partidos. Así como un político de una agrupación arriba al poder ganándole a sus oponentes. No hay de otra.

Si en el Legislativo se ponen de acuerdo para votar juntos, ese es otro boleto. En esos casos las afinidades cuentan. Si en una elección forman alianzas, ese es otro boleto: se unen para ganarle a otro.

Pero siempre habrá adversario al frente. Esa es la política. La democracia no aspira a la unidad sino a la diversidad. Vean cómo son los debates en el Parlamento inglés, para que se entienda lo que es mentarse la madre en serio.

¿Cuando se arregló “El Bronco” con las élites del PRI y el PAN se compuso el estado? No. ¿Mejoró o empeoró Nuevo León? Empeoró.

¿Cuando han llegado a acordar componendas los líderes de los partidos políticos en el estado nos ha ido bien o mal a la gente común? Mal.

¿Quiere decir esto que lo mejor es que estén peleadas las agrupaciones políticas? Sí.

Un partido es una toma de posición; una demarcación, un pintar raya frente al oponente. Para eso se inventaron. No hay nada que en teoría debería ser más polarizante que un priista genuino frente a un panista genuino.

Dado que es imposible adivinar cómo serán los candidatos a cargos de elección popular (ni modo que los conozca uno a todos) el elector más o menos se orienta por las siglas del partido que ampara cada candidatura. Las siglas partidistas fungen como lazarillos o bastón de ciego.

Si un candidato se postula por Morena, ya se sabe que estará a favor de las políticas públicas de López Obrador.

Si un candidato se postula por el PAN, ya se sabe que estará a favor de la educación privada, de la familia y del derecho a la vida y estará en contra del matrimonio igualitario.

El problema no es que un partido político abandere una ideología y sea congruente con ella; el problema evidentemente es lo contrario: que un partido no tenga principios ideológicos o los use nada más como camuflaje para llegar al poder.

Ahora la moda entre ciertos líderes de partido es proclamar que ya están anticuados los principios ideológicos. Lo cual en el fondo quiere decir que ya están anticuados los partidos. Y por ende, los líderes partidistas, comenzando por “Alito” que más que anticuado, está desprestigiado.

Cuando le reprochaban a Carlos Castillo Peraza, ideólogo del PAN, que estuviera en contra del matrimonio igualitario decía: “pues si estuviera a favor, me expulsarían del PAN; la ideología se come completa, no a pedacitos”.

Por cierto, Carlos terminó renunciando al PAN porque su partido se alejó de la línea ideológica original.

Lo anterior me recuerda una de las más grandes canciones de Serrat: “No escojas sólo una parte / tómame como me doy / entero y tal como soy / no vayas a equivocarte”.

Sólo hay un defecto que sí homogeniza a los partidos políticos y destruye cualquier ideología: la corrupción.

Igual que los gatos, que sin excepción en la oscuridad son pardos, en la desideologización, en la falta de principios, todos los políticos son pardamente corruptos.