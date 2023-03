Mañana es el día

Mañana es un día de recuerdos, de promesas algunas cumplidas y otras nos, de alabanzas pero también de gritos de rabia y dolor, vienen colores y vienen tambores, vienen marchas y vienen pancartas, y viene risa y viene llanto, en fin vienen mujeres.

Y empieza esta locura mía por entender lo que hay y lo que no hay, y empiezan las preguntas sobre qué falta y sobre qué hacer, y llegan tantas imágenes y tantas lágrimas y tantas risas y tantas noches de consuelo, vino y reflexión.

Así empezó esta conmemoración de 8 de marzo, con locura y congruencia, con amor y abrazos, con muchas emociones juntas sobre el camino recorrido pero también por aquel que falta recorrer, y recojo frases y recojo palabras de personas más sabias, más libres, más grandes, pero llego a la misma conclusión somos mujeres y nosotras nos vemos y reconocemos.

Las trampas para caer en lo mismo son muchas, la comodidad que proporciona el silencio es muy tentadora pero por hoy y por los demás días digo no, quizá juntos con mis hermanas nuestro no es bajito, no nos gusta molestar, pero veo hacia atrás y veo que también molestar no es malo.

Que todo en esta vida sea una posibilidad de aprender, donde los mensajeros llegan de todas formas, vienen a traernos cuentos, colores, vienen a regalarnos sonidos.

Sé que la realidad afuera está difícil para las mujeres en general, pero que nosotros nos vamos rescatando, porque me queda claro que somos nosotras, quienes sabemos que nos tenemos que rescatar.

En todo este proceso me queda tan claro que la única forma de salir adelante en un sistema tan viciado es la unión entre nosotras, es vernos, el escucharnos, el reconocer en la otra algo mío también, todas tenemos momentos complicados, hijos con demandas, trabajos inseguros, familias con prisa, pero el saberte rodeada de esos lazos y brazos que estarán ahí para sostenerte vale oro.

Edifica tus relaciones, trabajo siempre habrá, pendientes nunca se acaban, amigas y hermanas mujeres que no nos dejen atrás por no tener disponibilidad que los mensajes, las visitas y las llamadas sigan llegando que te sepas protegida que te sepas unida a algo más grande eso es sororidad.

Mañana será un día de sentimientos encontrados, de diferentes mensajes, de lupas dirigidas a desvirtuar, de juicios y dedos que señalen, pero entendamos que más allá hay una mujer que se está haciendo escuchar y se está dando a conocer y sobre todo que ya no es invisible.

Suerte a mis amigas y hermanas y vamos para adelante.