Mano dura Vs. Daltile… y las que siguen

Fue muuuuy importante que Medio Ambiente estatal marcara un precedente poniéndole un alto a la 'humeante' empresa Daltile, comprometiéndola a reducir sus emisiones en un plazo que fijarán hoy miércoles…

El titular Félix Arratia mandó la señal de que “no le tembló la mano” para primero suspender, y luego corroborar el paro total, de la empresa cuyos dueños operan desde Tennessee, EUA, así como marcar un ultimátum de que, si incumplen, enfrentarán el cierre definitivo de la planta… ¡Pues bien por eso!

Que por cierto, Daltile salió a dar su versión de las cosas mediante un desplegado, donde de forma implícita dan a entender que no es que hayan desafiado a la autoridad, sino que sus protocolos para suspender las actividades les toman 72 horas -son maquinarias que no pueden apagarse en minutos-, pero ahora ya pararon -lo pudo corroborar un reportero-, mientras ellos manifiestan un 'compromiso con la mejora del medio ambiente'... ¡Pos okey!

Hablando de Daltile, el propietario, de nombre Jeffrey Lorberbaum, vive en un bello y limpio lugar llamado Chattanooga, allá en Tennessee; una envidiable y bucólica población verde llena de ríos, árboles, mariposas y aire fresco...

Seguramente Mr. Lorberbaum debe disfrutar de ese cielo limpio, y estamos seguros que debe desear que donde estén sus empresas haya esa misma buena calidad del aire y se cumplan las mismas estrictas normas medioambientales... Pues bueno, ¡esta es su oportunidad!...

Porque queda claro que en nuestro Monterrey querido, al que hemos llenado de fábricas que nos dan mucho empleo y buenos dividendos, desgraciadamente lo hemos saturado también de aire sumamente tóxico y así ya no se puede tener calidad de vida, ¡ni futuro!...

Así que tanto Mr. Lorberbaum como todos los dueños de empresas, y de todo proceso contaminante, deberán -y deberemos- poner de nuestra parte para volver a tener un aire limpio que heredemos a nuestros hijos... ¡Que así sea!

Ah, y bien por Félix Arratia, que está buscando por fin que se cumplan aquí las normas QUE SÍ SE CUMPLEN en el gabacho… ¡Pácatelas!

*

Hablando de contaminación, los registros que tuvimos de muuuy mala calidad de aire durante los dos primeros días de Semana Santa, abonan a la tesis de que NO son los autos los que MÁS contaminan, sino muy probablemente LAS INDUSTRIAS, que nunca paran…

Ayer, con las calles muuuy vacías, en la urbe regia la mayoría de las 15 estaciones de monitoreo reportaron que la concentración de partículas PM10 y PM2.5 estaban BASTANTE PEOR QUE DE COSTUMBRE, muy por encima del límite permitido…

No cabe duda que los automóviles son agentes contaminantes, pero NO SON LOS ÚNICOS NI SON LOS PEORES... Así que, ¡a empezar por el principio!... ¿O no?

*

Ayer a media tarde, a muchos les sorprendió ver en pleno Fleteros y Gonzalitos, sobre las meras vías del tren, un fuerte despliegue policiaco de al menos tres patrullas de... ¡San Pedro!, obstaculizando el paso, cuando el lugar es Monterrey...

Los agentes sampetrinos tenían rodeada a una camioneta tipo “estaquitas” blanca, de esas de carga y de aspecto bastante sencillo, y ahí mismo tenían detenido al conductor, quien portaba un chaleco naranja, del tipo que usa un trabajador de la construcción o municipal...

Luego se supo, por información que proporcionó el municipio de Monterrey, que una patrulla sampetrina venía persiguiendo al “estaquitas” por presuntamente haber participado en un choque en San Pedro, y fue alcanzado hasta Fleteros, a donde se le sumaron las otras dos patrullas sampetrinas...

Hasta ahí muy bien, pero dos cosas llamaron poderosamente la atención de los conductores regios que pasaban por el lugar: una, lo aparatoso del operativo para atrapar a un sencillo trabajador, con quien parecían tener una saña y hasta prepotencia, algo que no aplican cuando se trata de perseguir a un ladrón de residencias, y no se diga a alguien del crimen organizado -pues a esos ¡nunca los agarran!-...

Dos, que las patrullas sampetrinas se quedaron estorbando largo rato ese importante cruce ubicado en Monterrey, sin que Tránsito regio les pidiera moverse, con todo y que ya traían detenido al responsable...

Hasta un testigo llegó a comentar -y su dicho llegó a oídos de Protágoras- que “no hubieran sido una flotilla de patrullas de Escobedo, Guadalupe o Santa Catarina tratando de hacer lo mismo -y estorbando el paso- en plena Calzada del Valle, porque los agentes sampetrinos los hubieran corrido a patadas”...

“Ah, ¿pero estas patrullas sampetrinas sí pueden hacer su relajito en otros municipios? ¿De qué privilegios gozan? ¿Por qué no pidieron el apoyo a policía de Monterrey o a Fuerza Civil, para que ellos realizaran la diligencia en su demarcación?”... Bueno, ya sabe cómo es brava la raza, estimado lector...

*

Más que un agradecimiento verbal, el carpintero de nombre Joel Hernández Orta, quien entregó una mochila repleta de billetes, merece un RECONOCIMIENTO OFICIAL por su honestidad, de parte de todos los niveles de autoridad en NL…

La verdad sea dicha, POCAS personas en la actualidad harían lo que hizo Joel, quien al devolver más de $70,000 pesos demostró que es un carpintero “de buena madera” y que la humanidad sí tiene futuro con ciudadanos como él… ¡Bendito pelado, más como él!

Como que nos hace falta la creación de una medalla al “Ciudadano del Año”, algo sí como Medalla al Mérito Cívico, pero en donde se premien acciones de gente común, o hechos concretos dignos de 'super héroes ciudadanos' como el de Joel… ¿No nos haría bien eso, estimado lector?

¡¡Yássas!!