Manual para ser el papá perfecto

Los hijos de padres seguros de sí mismos y que abrazan la paternidad tienen menos probabilidades de mostrar problemas de conducta antes de la adolescencia. Ciertamente, no existe un manual para ser el padre perfecto.

Así como la maternidad, la paternidad debe también desearse y no sólo verse como un objetivo. “Es la conexión emocional y la respuesta emocional de ser padre lo que importa enormemente en relación con los resultados a futuro para los niños” menciona Maggie Redshaw, psicóloga del desarrollo y la salud de la Universidad de Oxford.

Es importante reconocer las demandas de la paternidad consciente. La mayoría de los padres experimentan estrés. Desde preocuparse por proveer, finanzas, hasta llevar a los niños de la escuela a sus clases extracurriculares.

Sin embargo, hay algunas necesidades que van más allá de lo tangible. Y la pregunta en todo caso es, ¿conectas con tus hijos?, ¿cómo son tus respuestas emocionales ante sus necesidades y/o gustos?

Si bien, cada niño, sin importar su edad o género, tiene necesidades únicas pero una relación saludable con su padre puede cubrirlas. Aquí te comparto, cosas que en verdad necesitan tus hijos:

● Tiempo: Las actitudes y acciones de crianza positiva son factores que previenen a la psique de los niños ante la aparición de conductas tanto de externalización (desobediencia, agresión) como de internalización (ansiedad, depresión, baja autoestima).

En un estudio se analizaron dichos factores y se encontró que los padres que se involucran en actividades como ir de compras, practicar un deporte, acompañar a eventos, jugar, cocinar y/o mirar películas con sus hijos, presentan una menor tendencia a síntomas de externalización o internalización.

● “La conversación”: En una edad adecuada, es importante que los hijos reciban ciertos mensajes respecto a temas serios como sexualidad, drogas, redes sociales y límites. En muchas ocasiones, los padres refieren un sentido de incompetencia, vergüenza o ignorancia al como abordarla.

A veces esto queda en el aire y mientras que tú no decidas hablarlo desde tu perspectiva, la sociedad se encargará de enseñarles.

●Un ejemplo íntegro y respetuoso: Según una investigación longitudinal sobre padres y sus hijos, se encontró que es mucho más probable que los hombres que violan la ley tengan padres que hicieron lo mismo.

También sabemos que mucho aprendemos a través del ejemplo, considera revisar tus actitudes y comportamientos antes de exigirles algo que no haces/eres.

●Permiso para ser niño: Los niños no tienen porqué entender y actuar en el mundo como pequeños adultos porque honestamente… no lo son.

Por ejemplo hay padres que tienden a exigir al niño que no llore, no patalee, no haga berrinches y por el contrario, se “sepa comportar”.

En ocasiones hasta se les imponen responsabilidades del hogar como tomar decisiones de adulto, o de estar al pendiente de las necesidades e inseguridades emocionales de los padres, incluso escuchar que les fue mal en el trabajo, o problemas de pareja.

Puedes haber aprendido que ser padre se reduce a proveer, pagar comida y educación. Comprar los juguetes que quiera y cumplir sus gustos. Pero va muchísimo más allá que eso, estos son algunas de las verdaderas necesidades de tus hijos, lee la lista entera en mi cuenta de IG.

Recuerda, #noesdelocos cuestionarte tu papel y perspectiva en tu rol de padre.