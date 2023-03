Marcha de niños, calidad del aire

El pasado domingo se llevó a cabo un evento cívico muy interesante, original, con una causa muy auténtica que nos une a todos o por lo menos a la inmensa mayoría que queremos conseguir esto que fue el mensaje y la principal consigna de los menores participantes, que acudieron acompañados de sus padres y abuelos como una verdadera fiesta, donde las vocecitas de los niños retumban en los oídos de los mayores.

Veo en ésta un legitimo esfuerzo por recordarle a toda la comunidad que el aire es un tema de todos, si bien es cierto que las marchas o manifestaciones ordinariamente son para pedir, reclamar o exigir a los gobiernos que se tomen medidas sobre determinada actividad, en esta ocasión el mensaje infantil pero muy maduro es el mas democrático,¡Queremos aire limpio! Este anhelo que nos une democráticamente, pues no importa la condición social o código postal que se tenga, ni si tu apellido trae abolengo, o si eres aficionado a Tigres o Rayados, o a los Sultanes, tampoco hace diferencia a cual de los partidos políticos le darías tu confianza o preferencia, no hace diferencia si practicas una religión u otra, aquí no es cuestión de géneros, ni de ninguna otra manera de segregarnos; este tema tan importante y que nos une a todos es que mientras queramos estar vivos, tenemos que respirar y, por tanto, ocupamos aire limpio para cumplir con esta necesidad biológica.

En esta actividad los chicos y sus acompañantes le exigen a la autoridad tomar medidas y acciones contra quienes contaminen el aire, le están refrendando las autorizaciones y facultades legales que tienen diversas instancias y autoridades que les toca velar por el equilibrio de los ecosistemas y también para que la autoridad persiga los delitos medioambientales.

En esta administración estatal encabezada por Samuel García Sepúlveda, quien desde su campaña se manifestó a favor del medio ambiente y de cuidar la calidad de vida de los que aquí vivimos, ofreciendo que Nuevo León es el mejor lugar para nacer, vivir y crecer, una vez que tomó el cargo modificó la estructura orgánica para crear la primera Secretaría de Medio Ambiente; en la propuesta de la nueva Constitución se eleva a derecho humano un medio ambiente sano, anotado en su artículo 44; en ella se crea la Agencia Estatal de la Calidad del Aire; se ha fortalecido el Sistema de monitoreo ambiental, somos el estado con más estaciones en la República, con 15, y algunas cámaras que permiten ver en tiempo real.

También ha dado instrucciones precisas para construir un Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire que se lleva a cabo con la asistencia técnica del Clean Air Institute, donde se ha convocado a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas y de investigación, a los industriales de diferentes giros entre los extractores de caliza, la metal-mecánica, de transporte en diferentes modalidades de carga local y federal, de pasajeros públicos y privados, manejadores de residuos, entre otros; se han sentado a dialogar y estudiar los casos individuales por empresa junto con la representación de la autoridad federal –es decir, la Semarnat–, entre los que también ha participado Pemex corporativo y la gente de la refinería. Este plan busca establecer compromisos serios de los diferentes actores para reducir en forma gradual durante los siguientes 10 años las emisiones lanzadas a la atmósfera de los contaminantes criterio, de manera que podamos medir en cantidad de toneladas estas reducciones. Se espera que sea suscrito en el mes de mayo.

Por su parte, la autoridad federal también prepara para el futuro no muy lejano un ajuste a las normas, pues las que están vigentes datan de hace muchos años y aunque están muy laxas; las empresas que a simple vista se ve que son emisores de manera ostensible, luego están dentro de la norma, lo que imposibilita sancionar, pero la parte buena y esperanzadora es que muchas de estas instituciones mercantiles están tomando conciencia para ser amigables con la sociedad en la que conviven y de donde forman parte como comunidad, laboral o vecinal.

Felicito a los organizadores de este importante evento cívico, del Comité Ecológico Integral, no quiero limitarme a dar nombres, pero ellas saben a quiénes me refiero; estos niños también les dicen a sus padres y abuelos que tienen o tuvieron industria contaminante que ellos también se deben sumar a estos planes para tener mejor calidad de aire y calidad de vida, cuidando la salud de todos los que aquí vivimos.

