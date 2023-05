Ahórrense las encuestas. Mariana será senadora de Nuevo León, si quiere.

Napoleón decía: “hay que lanzarse a la contienda y luego se verá qué hacer”. Pero no lo digo por Mariana. Lo digo por sus opositores.

La política vieja se lanzará por inercia a la contienda de 2024, sin saber a las claras qué hacer. La tendencia los derrota. Los pronósticos los hunden en el pantanoso fracaso.

¿Qué deberán hacer ante este escenario los viejos políticos como Zeferino Salgado?

Retirarse y tomar distancia. No hay de otra.

Moralmente ya perdieron. No supieron leer a la nueva generación. No entendieron el fenómeno electoral llamado Mariana. Principalmente, porque Mariana no nació en el pesebre electoral, sino en donde nacen los nuevos dueños del mensaje público: en las redes sociales.

Mariana es el carisma en las redes. Es la simpatía natural y espontánea que domina el trending y los followers.

Si la vieja política quiere ganar algunas curules, tendrá que desaprender. Muchos de sus antiguos conocimientos son estorbos mentales para avanzar.

No descartemos a nadie, pero lo que sí es un hecho es que quien aspire al Senado debe ejercitarse en el mensaje de redes sociales que Mariana ya domina.

Que hablen los aspirantes, no las agencias que les manejan las cuentas en Instagram y Tik Tok.

Mariana concentra en sí misma la habilidad tecnológica, la capacidad de hacer malabares con múltiples tareas, el sentido práctico del emprendedurismo y la gracia de quien no está contaminado por las mañas del poder añejo.

Mariana se lanzará a la contienda por el Senado, y ya sabe qué hacer.