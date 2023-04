Este martes de la Semana de la Pascua, en la mesa política de los Estados Unidos se están colocando varias cartas decisivas para el futuro inmediato del vecino.

Por primera vez en su historia, un presidente (porque allá no hay ex) ha sido consignado a juicio por crímenes de los que se adivina algunos pueden ser felonías, que quiere decir delitos graves. Ha trascendido que el sobre sellado con los cargos fincados a Donald Trump, y que se dará a conocer en la audiencia, suman más de dos docenas.

Donald Trump se juega su vida política cuando acuda convocado a la corte del distrito de Manhattan en Nueva York, para escuchar los cargos, ser instruido, indiciado, fichado y seguramente puesto en libertad condicional para que prosiga así su proceso. Él ha anunciado que por la tarde, custodiado como ha estado por el FBI, volará nuevamente a su finca de Mar A Lago en Florida, en donde dará su primera conferencia de prensa luego de su encauzamiento.

De cualquier manera, ya pasó a la historia. Es el primer presidente de Estados Unidos que irá a juicio.

Una mujer cuarentona de no malos bigotes llamada Stephanie Clifford, cuyo nombre de guerra es Stormy Daniels, puede pasar a la historia como la única mujer que ha cambiado el curso de las elecciones presidenciales. La señora Clifford, estrella, guionista, productora y directora de cine pornográfico tuvo hace 17 años relaciones sexuales extramaritales con Trump, cuya esposa acababa de parir. ¿So what?

Metido en la campaña por la presidencia en 2016, Trump mandó a su abogado particular Michael Cohen, a que sobornara a Stormy para que no le contara a nadie lo que había pasado. Ella recibió 130 mil dólares por su promesa de silencio. El abogado de Trump- que ya no lo es y ha confesado- le entregó el efectivo, que luego le fue rembolsado a él por el presidente Trump, bajo el concepto de “servicios legales”.

Ahí está en apariencia el cargo más difundido de este martes pascual: contribuciones ilícitas a una campaña electoral. Hay temas más escandalosos en lo mediático: Donald Trump incitó el 6 de enero de 2021 a la toma del Capitolio en Washington, sede del poder legislativo, en un violento y vano intento de obligar a la anulación de las elecciones que perdió; se pretendía impedir la toma de posesión de Joe Biden dos semanas más tarde.

Pero puede haber otros cargos que implican a la organización Trump, vinculados más que todo a fraudes, fiscales y de los otros. El ex Presidente, que quiere volver a la Casa Blanca el año que viene, se ha manifestado –obviamente- como víctima de una persecución política.

Sobre la mesa está también el futuro del presidente Biden, quien encabeza las preferencias electorales de los demócratas, seguido de la vicepresidente Harris.El asunto se reduce a la eficacia de Alvin Alan Bragg Jr. el fiscal del distrito de Manhattan, que comandó el encauzamiento y a la eficiencia de su equipo legal. Por cierto, el fiscal Bragg es el primer negro electo a ese puesto importante. Si la acusación y los cargos fincados no se mantienen con firmeza y los abogados de Trump ganan la partida, la reelección de Biden se fue por el drenaje jurídico.

Entre los votantes republicanos el índice de aprobación de Trump es del 71 por ciento. Me suena familiar.

El viernes pasado, luego de darse a conocer que Trump sería sometido a juicio, el periódico Wall Street Journal editorializó sobre el caso señalando el peligro de que un proceso mal llevado por la fiscalía solamente proveería de harta munición a la trinchera de Trump de victimizarse y venderse como objeto de una cacería de brujas.

A partir de este martes pascual, veremos.

PARA LA MAÑANERA, (porque no me dejan entrar sin tapabocas): El ejemplo de conducta caprichosa y pueril del presidente López tiene un brillante alumno en el gobernador de Nuevo León. Los dos tienen la lengua larga y la piel sensible; a ambos les importa un pito las instituciones y las leyes. A la salida del director de CONADE de N.L., sin aportar argumentos Samuelito afirmó que el que apesta se larga, sin necesidad de pruebas. De los miembros del Congreso local afirma que nada más estorban, sin aportar nada. La cereza del pastel es la irritación del gobernador por la indagatoria de la Auditoría Superior del Estado por los estúpidos, ilógicos, injustificados, gastos del avión y el bombardeo de las nubes para darnos atole con el dedo pero sin agua. A la manera del cuatrote.

Con razón Samuelito no abandona la idea de llegar a la Presidencia.

