MC: pisando fuerte al 24

“Mariana va de senadora”... Así, en pleno Día de las Madres, el gobernador Samuel García destapó a su esposa como muy probable candidata al Senado por MC, y ya hasta la da por vencedora…

Ahora, honestamente, ya era un secreto a voces que Mariana Rodríguez es vista por las dirigencias estatal y nacional de Movimiento Ciudadana como un importantísimo “activo” del partido, y particularmente como una gran apuesta a la senaduría...

Y bueno, el mandatario ayer despejó todas las dudas... También es bien sabido que la popularidad de Mariana está por los cielos, por lo que, si las elecciones fueran hoy, MC podría echarse a la bolsa las dos plazas por mayoría del Senado, y esto porque también Luis Donaldo Colosio es fuerte contendiente a ese cargo…

Claro, en el caso de Colosio habrá que ver qué pasa: ahorita la apuesta de Luis Donaldo es continuar en el municipio; o sea, buscar la reelección: así se lo ha dicho a su equipo... Cosa que también es una apuesta sabia porque eso le permitiría madurar su experiencia en un cargo ejecutivo, para ya después dar el brinco a la gubernatura ¡o hasta la Presidencia!, dada la buena estrella que, sabemos, carga el joven político…

En cualquiera de esas alternativas, a MC se le está planteando un bastante luminoso panorama post-2024: seguiría gobernando el estado, mantendría el municipio más poblado –Monterrey–, crecería en diputados locales y agarraría curules del Senado desde NL...

Y el otro partido que se asoma como “de ultracrecimiento” en NL es Morena, que ya está tejiendo fino en los sectores más desprotegidos: va también por más curules y quizá algunas alcaldías, impulsados por la ola nacional de la 4T… ¡Ufff!

O sea, se vislumbra un nuevo “reparto” de territorios y posiciones entre MC y Morena, que no tenían en NL... ¿Y PAN y PRI?, bien gracias... Serían los partidos que más pierdan terreno, atrincherados en sus bastiones, de forma que el pastel de NL se repartirá entre cuatro fuerzas y ya no sólo dos... ¡Riáaajaleee!

***

En uno de los temas más relevantes para NL –sobre todo en los sectores informados y exigentes–, que es la contaminación, hay una buena noticia: En la Nave Lewis del Parque Fundidora hoy se firmará el Pacto por la Calidad del Aire, un documento único en su tipo, que no existe en ningún otro estado y pone a Nuevo León a la vanguardia…

Al evento asistirán actores de distintos niveles de los sectores, académico, empresarial, gubernamental, político y civil, los cuales, según dice la invitación, se comprometerán a trabajar unidos por un aire más limpio para Nuevo León...

La proyección de este pacto es a 10 años y contiene al menos 89 compromisos que tendrían que firmar los sectores claves que mueven la economía y la vida de NL... El gran objetivo es reducir emisiones de entes contaminantes y acentuar las acciones preventivas y de educación ambiental… ¡Ándale!

***

En asuntos de la serie Difícil de creer, nos dicen que esta semana vieron en un conocido –y no barato– restaurante de Monterrey a gente de la aguerrida asociación civil Unidos por La Pastora sentados compartiendo el pan y la sal nada menos que ¡con personal directivo del Parque Fundidora, adscritos al Parque La Pastora!… ¡Uuuuuf!

O sea, podríamos decir que en ese encuentro estaban juntitos el agua y el aceite... ¿pues no se supone que son archienemigos esos activistas y los funcionarios de la mencionada dependencia?…

Según testigos, estos señores pensaban que nadie los veía, y aparentemente se estaban pasando “mucha info” por debajo de la mesa entre unos y otros… ¡Zaz culebra!

***

Donde mañana se escucharán importantes quejas y lamentos va a ser en el helipuerto localizado allá en Prados de la Sierra, en San Pedro, pues se van a reunir los miembros de la Asociación de Pilotos Aviadores del Noreste para analizar los últimos cambios en la ley del ramo que –aseguran– les está dando en la torre…

A Protágoras le cuentan que la preocupación es que la Agencia Federal de Aviación Civil en México ha hecho varios cambios a las leyes, y uno de ellos es que a partir del pasado lunes 8 de mayo ya no son válidos los exámenes médicos para personal aeronáutico emitidos por clínicas que estaban autorizadas por la SCT…

Ese solo detalle, prevén los quejosos, va a generar tremendo caos y saturación al momento de ir a sacar el examen, y hasta pudiera paralizar la aviación en nuestro país… ¡Uuuuuy!

Por lo mismo, todos los pilotos se reunirán mañana a las 11:00 horas para evaluar la situación y ya le estaremos platicando a qué conclusiones llegaron y qué medidas tomarán…

***

Estruendoso mensaje es el que algunas voces le mandaron ayer al alcalde sampetrino Miguel Treviño... Que en vez de estar sacando amparos contra la refinería de Pemex –que ni está en su municipio–, en un claro afán de promoción personal, mejor debería ponerse a buscar soluciones para el caos vial que ahoga al municipio que gobierna…

Uno de ellos es el diputado panista Luis Susarrey, quien exigió al edil ponerse las pilas e involucrarse más en mejorar el transporte público –en vez de esperar a que le resuelva todo el estado–, como sí han hecho con cierto éxito los alcaldes de otros municipios… “Si otros municipios han podido, ¿cómo va a ser que San Pedro no pueda”, preguntó Susarrey...

Y es que mire: hoy San Pedro se ha convertido en el mayor “estacionamiento” de la urbe regia, concentrando hasta 43 vehículos por hectárea, mientras que la media en la urbe regia es de 3 vehículos por hectárea... ¡Zazzz!... ¡Pues por eso hay tanto tráfico en San Pedro!

En ese municipio nadie se mueve sin carro, y ahora que, inevitablemente, la zona está pasando de ser “suburbio residencial” a un centro financiero, comercial, turístico, de servicios y oficinas de lujo, va a seguir atrayendo más y más autos... ¿Qué está haciendo para enfrentar mejor ese destino el alcalde Treviño?

Por lo pronto, lo hemos visto más arreglando los parques que instalando rutas de camiones y servicios de movilidad masiva y sustentable... Ojo, los parques se agradecen, pero no si el “mejor lugar para vivir” de Nuevo León se vuelve un suplicio de tráfico y atorones que le dan en la torre a la calidad de vida... ¡Así no jala “ser de San Pedro”! ¿A poco no?

¡¡Yássas!!