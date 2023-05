¿Mediocris? ‘Peluco’, Solís y Paloma…

Dice la Real Academia Española. Mediocre viene del latín mediocris; es decir, de calidad media, o bien de poco mérito o tirando a malo. No lo decimos de mala fe, sólo que como bien me decía el maestro Martín Delgado hay demasiadas personas que no están bien ubicadas en sus objetivos.

Y luego de su inteligente frase, para referirse a zutano o a mengano, agregaba. Son regularmente buenas personas, pero no les han enterado y, por lo tanto, no saben, no conocen. Hasta ahí la cita.

Pausa y oración: bienaventurados los priistas que sobrevivan, porque de ellos será el reino de los cielos tricolores. Es lo que en gracia podemos decir a una comunidad dividida en grupos.

Ya los hemos clasificado en otras ocasiones.

Los que determinaron abrigar en masa al Movimiento de Regeneración Nacional, los que determinaron hacer de su vida política una mezcla de “jubilación y avestrucismo” y los que se quedaron a dar la batalla.

Haciendo cuentas, suman cientos de miles que, si nos vamos a números redondos, sumaríamos medio millón. ¿Están en su derecho el cambiar de piel política por sobrevivencia? Por supuesto que sí, porque nadie quiere llevar hambre a su casa.

Hago refrito de mí mismo, pero qué decir de los que dejaron al PRI por avaricia simple. Abajo, comprendemos la “deslealtad por necesidad”, pero arriba, lo que sobran son expriistas que lograron importantes mini fortunas personales, o bien estabilidad económica.

Por eso, cuando se trata de hablar de los de media tabla, que han logrado éxito relativo, les duele mucho aceptar que les regalaron los espacios, pues fueron campeones cuando el PRI fue dueño del bat, la pelota, el árbitro y el estadio.

Tan cierto que si se trata de dar la batalla, sin la potencia que da el poder, lo que sobran son “pelucos” y a reserva de que nos callen la boca a base de trabajo, nos pregunta y dónde está Ramiro Ramos, donde Alejandro Guevara.

Que en el caso de Carlos Solís, ya vimos que se quedará por segunda ocasión como dirigente, por acuerdo del CEN, donde les “hincaron” para ya no hacer más olas.

Pero hombre, que alguien para las fotos le pique las costillas al hijo de la exsenadora Amira, para que ya no parezca que es el enterrador en turno.

Que de la señora Paloma Guillén, como delegada, solamente le deseo éxito, especialmente porque las evidencias son en el sentido de que, desde 2021, ya no tiene la fuerza prestada del PRI poderoso, que le hizo subsecretaria federal y antes diputada federal, local y procuradora.

Si se trata de hablar de exequias, yo sé que mis amigos la adoran, pero los datos son los datos y el 1.9% de los votos de 2021 ahí están. Elección de la que, por cierto, fue promotora abierta del exitoso panista Chucho Nader, quien ganó con el 51.7 por ciento.

Veintisiete veces más que la Sra. Guillén…

Es decir, tenerla a ella como delegada es una señal de que sencillamente ya no hay más… y lo decimos “con la espalda ensangrentada”.

Es decir, nunca las personas, fueron las instituciones y el sistema de gobierno en el poder, el que les prestó esplendor…