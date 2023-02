Mi barrio feliz y los alcaldes borrachos

Imagínate que para surtir tu despensa sólo te bastara caminar dos cuadras.

Imagínate que tuvieras una clínica de salud a medio kilómetro de tu casa. Imagínate que a tres cuadras tuvieras la escuela de tus hijos, un parque y hasta una cancha de basquetbol.

Imagínate que pudieras contar con peluquero, un sastre, una panadería, un gimnasio, un restaurante y un café a la vuelta de tu domicilio.

En suma, imagínate que tú y tus vecinos pudieran acceder a todas tus necesidades básicas sin largos desplazamientos y sin tener que abordar tu vehículo; todo al alcance de tu mano.

Déjame hablar en primera persona: yo lo tengo. Pero yo soy una afortunada excepción que confirma la regla en el área metropolitana de Monterrey.

A un par de cuadras de mi casa (que es tu casa) está una panadería artesanal, un café con motivos mexicanos, una cortadora de pelo (la mejor) y un sastre (también el mejor) que me hace precio porque adelgacé (de veras que no es por presumir) y ha tenido que remendarme en un par de meses montañas de pantalones.

Si yo fuera alcalde (no se preocupen, no está en mis planes meterme en broncas políticas de las que uno nunca sale bien librado), propiciaría no levantar murallas y casetas de vigilancia en colonias fortificadas, sino promover entre todos el sentido de proximidad y pertenencia a una vida comunitaria local.

Barrios funcionales, de tamaño manejable, pacíficos y con gente apegada a su entorno.

Quién me ofrezca como gobernante este tipo de vida, no sólo para mí, sino para ti y para tu familia, tendría mi voto y mi voluntad de ayudarle a levantar este sueño urbano donde (entre todos) nos protejamos, nos cuidemos, nos eduquemos y descansemos.

Parece tarea fácil pero requiere liderazgo, planeación, voluntad y honestidad en el uso del dinero público. Sin soslayar los otros asuntos graves: la contaminación, la inseguridad y los frecuentes cortes de agua.

El problema es que la mayoría de los alcaldes de Nuevo León (casualmente los que no son amigos míos) sólo piensan cuánto robarán del ayuntamiento que creen que es patrimonio suyo (ilusos) y no de la gente que los encumbró en el puesto.

Y lo peor con estos alcaldes corruptos es que quien nada más piensa todo el santo día en cómo manotear se distrae de lo importante: organizar su municipio.

De ahí que tengamos que padecer alcaldes corruptos, alcohólicos, drogadictos, ignorantes y, encima de todo, prepotentes.

Pero vuelvo al tema inicial de este artículo. A este entorno ideal, que puede reproducirse en todas las colonias de tu ciudad, yo le quiero poner un nombre: “mi barrio feliz”.

Ya sé que suena cursi, pero ¿quién dice que no vale la pena soltar de vez en cuando una linda cursilada?

Y ahora el turno es tuyo: ¿estás de acuerdo con la idea de “Mi barrio feliz”? Y de ser así: ¿cómo podríamos llevarlo a la práctica?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81.

¡Hasta la vista!