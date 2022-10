Necesitamos orar

El pueblo de Dios , leemos en el pasaje del Éxodo, encuentra muchos tropiezos en su trayectoria hacia la tierra prometida; los obstáculos son vencidos gracias a la oración perseverante de Moisés , acompañado de Aarón y de Jur , que no cesan durante todo el día de elevar las manos y el corazón a Yaveh para que los israelitas salgan vencedores sobre los amalecitas. Pablo le recuerda a Timoteo que que la Escritura es el punto de referencia con el que alimenta su fe y, por ser inspirada por Dios , con ella se puede enseñar, persuadir, corregir y formar; mediante el estudio y la meditación de la Escritura , “el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. En el Evangelio vemos como Dios atiende siempre nuestras súplicas, cuando oramos con insistencia y perseverancia, como aquella viuda necesitada, Dios nos escucha, la viuda de la parábola no se cansa de suplicar justicia al juez, hasta que recibe respuesta. Nos percatamos que todo es don en el mundo de la fe, un regalo que debemos de valorar, el regalo de podernos dirigir siempre a Dios

Debemos siempre orar para recibir. En la vida espiritual todo es don, nada se puede recibir sin Dios . Con ella se abre la puerta del corazón de Dios de un modo invisible, pero real y eficaz. “Sin mí no pueden hacer nada”, “Todo es posible para el que cree”, para el que ora con fe. Dios es tan bueno que, incluso sin orar, recibimos muchas cosas de Él. Lo que ciertamente resulta infalible es que, si pedimos a Dios lo que Jesús nos enseña a pedir y en el modo en que nos enseña, Dios nos lo concederá.

La viuda de la parábola sufre de la injusticia de los hombres; sólo el juez puede hacerle justicia, y por eso le persigue día tras día hasta conseguirla. Si elevamos a Dios nuestra súplica, Él nos escuchará y responderá a nuestra plegaria. Si Moisés Jur no hubiesen rogado a Yaveh por la victoria de Israel sobre los amalecitas, ¿la habrían obtenido? La oración, más que la espada, consiguió la victoria. El cristiano orante ha sido “dotado” por Dios , como Timoteo , para realizar bien sus tareas: el conocimiento de las Escritura s, la fidelidad a la tradición recibida y el anuncio del Evangelio

Este domingo veamos como losa la oración, como elementoy de todade la fe. Hay que orar para recibir, pero también para dar según el don recibido. El don de Dios estará acompañado por la acción del hombre, basada en el don mismo. La victoria es de Dios , pero no sin que el hombre ponga loseficaz. Sin la espada de Josué no hubiese habido victoria, pero la sola espada, sin la intervención de Dios , hubiese terminado en derrota. Sin el esfuerzo de Timoteo por ser primeramente buen judío y luego buen discípulo de Pablo Dios no hubiese podido “dotarle” para llevar a cabo la misión de dirigente de la comunidad de Éfeso.