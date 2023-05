NL: 'hot in LA'

Concluyó la gira por California de Samuel García, donde el gobernador nuevoleonés siguió haciéndole “roadshow” al estado para ver quién más se apunta a invertir...

Aún no anuncian si más empresas mordieron el anzuelo, pero mal haría el mandatario en no salir y aprovechar el contexto del “nearshoring”: las cifras revelan que en 2022 la inversión extranjera creció 12% en nuestro país, peeero –aquí viene lo bueno– para el 2023 las cosas apuntan a un brinco de ¡70 por ciento!...

Lo que sí sabemos es que Samuel se sentó con directivos de Mattel, Apple, Target e Intel; con Arnold Schwarzenegger y con la extesorera de EUA Rosario Marín... Participó en dos paneles, uno llamado Modernizing Global Supply Chains y otro Nearshoring’s Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics...

También visitó la gigafactory de Tesla, misma que impresionó al emecista, pues “equivale a 82 campos FIFA”, según declaró...

Hablando de Tesla, anótese este dato, estimado lector... En California, la empresa creció en 12 años de cero empleados a ¡48,000!... Imagínese lo que puede pasar en Nuevo León si les va bien... ¡Uuuy!

Ah, y ya para cerrar... Dato importante es que Nuevo León fue el único estado de la República Mexicana invitado al panel del Milken Institute en California... O sea, “we’re hot!”...

***

Ah, qué dura estuvo la violencia ayer en Ciénega de Flores, Nuevo León: un enfrentamiento a tiros entre elementos de Fuerza Civil con delincuentes dejó varios heridos, pero sobre todo muuuchos asustados...

Dicha sea la verdad, estimado lector, ese tranquilo y apacible pueblo que era Ciénega ya no lo es más; ahora hay un creciente sentimiento de inseguridad y constantes peligros en ese municipio… La pregunta es ¿qué está haciendo al respecto el alcalde del Verde, Miguel Ángel Quiroga?... O, ¿qué prefiere NO HACER?

Porque nomás llegó su administración, y la cosa pareciera haber empeorado muuuucho... Esperemos no sea más que ¡mera coincidencia!...

***

Ya se llegó el momento del cambio de dirigencia en la Facultad de Leyes y Criminología de la UANL, así que el “ex árbitro electoral”, el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, tomará este jueves a las 12:00 horas las riendas de la escuela...

Alta vara a alcanzar es la que le dejan a Garza Castillo, pues en este último período la Facdyc creció mucho en calificaciones e indicadores de calidad en las mediciones nacionales, en buena medida por lo chambeador que resultó el saliente Óscar Lugo Serrato...

Del entrante, esperamos que le siga con los éxitos, por el bien del alumnado, pero es bien sabido que Mario Garza llegó ahí porque el estado intervino para que le dieran algún huesito: acuérdese que intentó sin éxito ser secretario académico de la UANL (no traía las suficientes credenciales), pero había que darle premio de consolación por su desempeño en el Instituto Electoral que dejó contentos a los hoy ganadores… ¡Uuuups!

***

Le cuentan a Protágoras que el que literalmente tuvo que “bajar su perfil” fue el extitular de Comunicación de Apodaca, Édgar Martínez Mercado, luego de la vinculación a proceso que le recetó el viernes pasado una jueza federal por los delitos de ultrajes a la moral y amenazas agravadas, en perjuicio de un periodista y su familia…

Ayer mismo la FGR ratificó esa información en un comunicado... Por mientras, todo parece indicar que Édgar, quien trabajó cercanamente con César Garza, seguirá cobijado por el edil, quien lo mantiene en la nómina municipal de la Dirección Administrativa de Deportes, según aseguran las fuentes… ¡Zazz!

¡¡Yássas!!