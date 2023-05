NL y la noche del Teslaquila

La buena: Nuevo León va imparable en cuestión de captación de la famosa IED; o sea, inversión extranjera directa.

Para que se dé una idea: nada más en cuatro meses de 2023 ya se superó todo lo captado el año anterior y también el previo… Llevamos $6,200 millones, frente a $4,400 del año anterior, y $4,000 del 2021… Si eso se juntó en un cuatrimestre, imagínese cuánto puede alcanzarse en el año…

Claro, esa cifra incluye a Tesla, que es un “una-vez-en-la-vida”, pero también está claro que la cosa no va a parar ahí, pues el nearshoring es un imán poderoso e irreversible: EUA tiene que competirle mejor a China SÍ o SÍ, y qué mejor lugar que NL para asentarse…

Digamos que es el “Nuevo León moment”, y sí, a cualquier gobernador le hubiera tocado, pero también es cierto que Samuel García se ha puesto las pilas promoviendo al estado como nadie, y ha generado un ambiente de suficiente confianza –nomás comparemos con la parálisis e “inanición” que vivimos con “El Bronco”–… Sólo en este viaje a California se sentó con ejecutivos de Apple, Intel, Mattel y varias empresotas más…

Hasta ahí, palomita –y hasta estrellita en la frente– para esta administración…

Por eso le decimos que esa es la buena… ¿Y cual es la “no tan buena”? Ahí le va: Que no necesariamente, por sí misma, la IED trae los empleos mejor pagados ni necesariamente reinvierte sus ganancias en NL… Un estudio del Consejo Nuevo León está concluyendo justo eso: el nuevo reto de las autoridades será ya no tanto el atraer inversión –que seguramente llegará–, sino el SABER CUÁL ATRAER, para que haya un mayor beneficio a los nuevoleoneses, uno que les mejore, y no empeore, sus condiciones de vida… Pero de eso, hablaremos más mañana… ¡Uy!

***

Ahora, ni cómo negar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su equipo tienen su buen mérito en capitalizar este boom de inversiones, y en especial (como leerá aquí más abajo) se la rifaron para hacer posible la llegada de Tesla, por más que otros hayan saludado con sombrero ajeno (hello, Mr. Ebrard)…

Protágoras le va a contar una anécdota que sólo los auténticos insiders del gobierno conocen, pero que revela el grado de involucramiento y la voluntad “necia” que le puso el Samuel-team a la tarea de conquistar a Mr. Elon Musk…

Ahí le va… ¿Se acuerda usted que Musk vino a conocer la ciudad y los terrenos antes de ya tomar la decisión final? Samuel y Mariana le dieron un recorrido en helicóptero, donde al pasar por Fashion Drive, en San Pedro, el dueño de Tesla dijo, en reconocimiento a lo desarrollada que vio la ciudad, “Ah, hasta tienen Bed Bath & Beyond”, y Mariana le contestó la ya famosa frase de “Sí, ¡sólo nos falta Target!”, que Samuel cuenta con mucha candidez, y que usted seguramente ya había escuchado…

Pero la parte que no había escuchado es lo que siguió después: Samuel García y su equipo más cercano, incluyendo a Emmanuel Loo, responsable de Relaciones Comerciales Internacionales, llevaron a Musk a cenar al Club Industrial, donde le prepararon una auténtica sorpresa…

Le habían reservado una mesa con la mejor vista de balcón hacia el sector Valle, habían ordenado los mejores platillos del “Boga”, y para terminar de impresionarlo, consiguieron quién sabe cómo un tequila mexicano que alguien inventó y que de inicio llamaron el “Teslaquila” (que luego tuvo que cambiar su nombre a Tesla Tequila)… Sí, escuchó usted bien, un tequila que ya existe y que hace homenaje a la megaempresa de autos eléctricos… ¡Uff!… “Con todo esto sí cae”, deben haber pensado…

Pues cual sería su sorpresa que ya estando ahí, habiendo regalado el espectacular tequila, etc., le contaron a Musk que la familia política del secretario de Desarrollo Regional, Marco González –otro de los que fueron clave en la Tesla-jugada–, es dueña de los Taco Palenque y del Pollo Loco de EUA, a lo que el magnate les dijo “Amo el ‘Crazy Chicken’ y los tacos Palenque (pues vivió en California años), ¡quiero cenar eso!”…

Y riájale, ¡a conseguir tacos Palenque y “crazy chicken” rápido y a como diera lugar!… Y ¡de volada estaban en la mesa!… Y adiós a los manjares especiales del Bogavante, esa noche fue de cenar Pollo Loco y Teslaquila… Y dicen que fue ahí cuando Musk tomó su decisión final… Y cuenta también la leyenda que desde entonces el dueño de Tesla apodó a Marco el “Crazy Chicken”… ¿Qué taaaaal?… Moralejas: Una, nunca dejes de esforzarte, incluso al final; y dos, nunca subestimes un pollo loco… ¡Uffff!

***

Un mensaje de unidad, pero acompañado de un “estense quietos”, es lo que vino a dar a Nuevo León la secretaria general de Morena y senadora, Citlalli Hernández, en la reunión que sostuvo con la plana mayor de la operación del partido...

En encerrona privada en un céntrico hotel de Monterrey, Citlalli juntó a los diputados locales Anylú Bendición Hernández y Waldo Fernández; a diputadas federales como Berenice Martínez, Karla Díaz y Paola González; a todo el comité estatal, a regidores de Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y Juárez, y hasta a funcionarios federales como Héctor Gutiérrez, de Segob, y otras personalidades morenistas...

Lo primerito que les dijo Citlalli es que nadie ahorita puede levantar la mano y sentirse candidato y mucho meeeenos hacerle caso a alguien que venga a ofrecerles candidaturas, que porque esas se van a definir hasta después de que se seleccione a la corcholata presidencial ganadora, y que todas y cada una de ellas se definirán por encuesta, según dijo…

La senadora les pidió unión, pero sobre todo les pidió que desde ya salgan “a gastar suela” a las calles a convencer a la gente de la causa de Morena, y en especial a los sectores más desprotegidos, es más, hasta les ubicó las zonas: obviamente la periferia y los municipios que tienen clase obrera, como Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Escobedo, Juárez y hasta Linares…

Y ¡ojo!, la secretaria general de Morena les dijo a las líderes de NL que aunque el presidente López Obrador “la lleva bien” con la administración estatal, en la guerra política Morena no va a ser amigo de MC, así que tendrán que tupirle con todo a los naranjas… ¡Riáaaaaajaleeee!

¡¡Yássas!!