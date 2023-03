¡No! al Metro elevado

Los políticos cuando se encaprichan en realizar una obra pública no les interesa que la comunidad la cuestione por considerar que es contraria a sus intereses y necesidades; puede más el ego y los compromisos contraídos con las empresas constructoras que el consenso de la población, esto se demuestra con la construcción de la Línea 6 del Metro, veámoslo a continuación.

Desde principios de este año, cuando se anunció el inicio de los sondeos para la construcción de esta línea –contemplada como monorriel, con una longitud de 17.6 kilómetros, que partirá desde el Hospital de Ginecología en Monterrey hasta el Centro de Apodaca– por medio de El Horizonte se difundieron diversas manifestaciones de rechazo por parte de los vecinos que consideran que el metro elevado en lugar de beneficiarlos los afectara en su patrimonio y seguridad. En su Plan de Movilidad, el gobernador está empecinado en que los trenes circulen por el exterior de las avenidas a través de columnas y capiteles, afectándose el valor de las propiedades adyacentes, reduciendo los carriles de las avenidas y dañando la imagen de los edificios. En lugar de proyectar, como sucede en las metrópolis de primer mundo, que la obra sea subterránea para no afectar el entorno urbano, apuesta por el tren elevado considerando que es más económico y su construcción más rápida, por lo que estará funcionando antes de que concluya su administración; ambas consideraciones carecen de sustento.

El día de ayer, el Lic. Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, anunció el inició de los trabajos de cimentación sobre Prolongación Madero, entre Antonio I. Villarreal y Churubusco, en un tramo de un kilómetro, en Monterrey. La obra física arrancó, luego de que se pusieron de acuerdo con la mayoría de los vecinos que se oponían al tren elevado, afirmó Villarreal. Se llevaron a cabo trabajos de socialización en 12 de las 30 colonias que integran el trazo de esta etapa, como las colonias Acero, Fierro, Madero y Churubusco en Monterrey. Mientras que en Guadalupe se visitaron las colonias Parque Regiomontano, Linda Vista, 10 de Mayo, entre otras. El titular de la dependencia referida destacó que el 85% de los encuestados aprobaron que la línea fuera de tren elevado. “Y un 5% no está muy de acuerdo con el proyecto, pero luego que se les informa están ya más receptivos, y un 10% se manifiestan digamos indiferentes o que no les afecta”. Con estos argumentos, la administración dio por concluida la polémica por las protestas de ciudadanos que pedían la obra fuese subterránea.

Sin embargo, debemos recordar que vecinos de la colonia Linda Vista, en Guadalupe –por mencionar a uno de los sectores afectados–, señalaron que no fueron tomados en cuenta a la hora de proyectar esta obra que se construirá sobre la avenida Miguel Alemán. Pidieron frenar los trabajos porque se afectarán sus predios, casas y negocios, al bajar la plusvalía de las propiedades; temen que la línea incremente la inseguridad y se obstruya la circulación por la avenida referida ya que se le quitará un carril. Lo que se ha evidenciado en este proyecto de movilidad es la falta de empatía y transparencia por parte del gobierno, que no toma en cuenta los reclamos de los guadalupenses, no les explican el proyecto ni se les da a conocer los estudios de factibilidad y planeación; todo lo hacen por capricho propio sin considerar los daños que les puedan causar a los vecinos.

Como señalamos en otras colaboraciones, las nuevas líneas del Metro se requieren en los municipios metropolitanos donde el transporte está colapsado como García y Juárez, en lugar de atender estas necesidades urgentes, el gobierno estatal proyecta las rutas hacia sectores en donde la mayor parte de la población se moviliza en automóvil. Por otra parte, cómo es posible que se construya una Línea 6, cuando todavía no se proyecta la 4 y 5, peor aún, cuando la 2 está en ruinas y la 1 no está en sus mejores condiciones. Además, muchos vecinos manifestaron que nunca fueron consultados para darle visto bueno a la obra, por lo que las supuestas encuestas en las que el secretario de Movilidad afirma haber recibido su autorización son “encuestas a modo”. Ellos nunca le dieron luz verde al proyecto.

Hay que decirlo con toda claridad: sea por egolatría, ocurrencia o interés de unos cuantos, la línea terminará afectando el patrimonio y la tranquilidad de miles de familias.

Un gobierno humanista construiría un metro subterráneo sin importar su costo, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram solamente le interesa presumir que romperá récord en obra pública.

En conclusión, Nuevo León exige que el gobierno atienda y escuche los reclamos de lo único que importa: la gente.