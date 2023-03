No nos dejes caer en la tentación

Leemos en el libro del Génesis cómo el hombre y la mujer, desde el primer momento de su existencia, quieren ser dueños de sus decisiones, prescindiendo de Dios, la consecuencia de esto la conocemos: entra el pecado en el cora-zón del hombre. Pablo en su carta a los Romanos nos expone cómo la humanidad lastimada y herida por el pecado de Adán recibe en Jesús: gracia, salvación y vida. Jesús en el Evangelio nos ayuda a tomar conciencia de una reali-dad, las tentaciones de la vida, y la necesidad de la oración y el ayuno para podernos enfrentar a las mismas. Por eso nos acercamos a Dios en estos 40 días, pidiendo auxilio y ayuda para no sucumbir a las tentaciones, y fortaleza para levantarnos las veces que sean necesarias y encontrar esa armonía con Dios, con los demás y con uno mismo como Dios quiere.

Esto es precisamente la Cuaresma: un tiempo propicio para fortalecer nuestras convicciones religiosas, dando más espacio a la oración. Cuaresma es un periodo que por sí solo se presta a la reflexión y reajuste espiritual. Este do-mingo vemos cómo la liturgia nos invita a hacer una auténtica profesión de fe, por encima de los avatares, proble-mas y tentaciones de la vida. El Evangelio nos expone una profesión de fe delante del tentador, vemos como res-ponde Jesús tres veces a Satanás como reafirmación de lo que él cree: “no sólo de pan vive el hombre”. “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto”. “No tentarás al Señor, tu Dios”.

Jesús nos enseña a afirmar la fe, por encima de las tentaciones y dudas normales de la vida. El momento de la tenta-ción es un momento existencial. Es un momento en que las circunstancias inclinan hacia una caída. Jesús conquista en su momento la tentación afirmando la palabra de Dios vivo. En la primera tentación, material y económica: “Dile a esta piedra que se convierta en pan”, Jesús afirma que hay bienes mayores que el alimento, y que el hombre no es sólo un consumidor. En la segunda tentación, una invitación de utilizar medios ilícitos e injustos para ganar el poder y la influencia: “Todos los reinos de la tierra te daré”, Jesús afirma que solamente el poder de Dios es absoluto: “Adorarás al Señor, tu Dios”. En la tercera tentación, Satanás lo provoca, con la Escritura y la religión, a forzar un milagro de Dios, y Jesús afirma que nunca se debe poner a Dios a prueba: “No tentarás al Señor, tu Dios”. Las ten-taciones que Jesús experimenta en este texto del Evangelio son las tentaciones de los israelitas en el desierto y las tentaciones de toda la humanidad. Los israelitas sucumbieron, pero Jesús conquistó las tentaciones y nos permite a nosotros conquistarlas si aceptamos el misterio de la Redención.

La tentación nos acompaña a través de nuestra vida. El tentador está solo, y es tan arrogante que no tiene ningún escrúpulo en tentar incluso al Hijo de Dios. Mientras que las culturas y las costumbres cambian él ha ido cambiando sus tácticas, pero los ingredientes son siempre iguales: poder, conocimiento y placer. La sociedad moderna ofrece al tentador una avalancha de posibilidades para influir en la humanidad, y a menudo estamos indefensos y desprotegi-dos. Como creyentes afirmamos con orgullo nuestra fe en un mundo que se olvida a ratos de ella, la sofoca, o la deja de lado. Las tentaciones son una oportunidad de dar testimonio de Jesús, y a través de nuestro testimonio con-quistar la tentación con el poder de Dios. No debemos asustarnos de la tentación. “Tu fe es la victoria que conquista el mundo”.

Somos conscientes de nuestra debilidad como cualquier persona y lo sabemos. Pero también sabemos que conta-mos con el gran poder de Dios, y que si confiamos en él podemos estar seguros que los ataques del tentador, no importa cuan poderosos sean, no pueden derrotarnos. Durante esta Cuaresma pidamos al Padre en nuestra oración diaria “No nos dejes caer en la tentación”. El supermercado de la religión y de lo sagrado está hoy día lleno de dio-ses y de ídolos que prometen todo pero no lo cumplen, y mucha gente escoge y elige basándose en sus caprichos o gustos. Hay muchos católicos “culturales” que adoran el trabajo, la ciencia y la política más que a Dios. Como cris-tianos debemos rezar fervientemente el Padre Nuestro cada día, pidiendo al Señor humildemente “no nos dejes caer en la tentación”.

Santa María Inmaculada, de la Dulce Espera, Ruega por nosotros.

