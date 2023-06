¡No te la bañes en Monterrey!

La distribución del agua en Monterrey siempre ha sido fuente de corrupción. Extraño que el líquido que sirve para limpiar esté tan corrompido.

Todavía hasta los años 30, en Monterrey, el “cuarto de baño” carecía de regadera y se construía afuera de la casa. Era “la casita”, o la “casa chica”.

Los niños se bañaban una vez al mes, en la noche, se les arropaba en cobijas y se les daba tantito piloncillo para que “se repusieran”.

Los viejos se encerraban después del baño de tina, para no exponerse a un enfriamiento.

Se les escuchaba decir: “mañana salgo de paseo porque me toca baño”.

Los regiomontanos calentaban en hornillas de carbón y durante la tarde un par de botes de agua. Se bañaba primero el papá. El agua quedaba turbia; se le quitaba la nata y se bañaba la mamá. El agua quedaba gris oscura; se le raspaba la nata y se bañaba la hija mayor. El agua quedaba tipo chocolate Carlos V.

Y cuando le tocaba al “coyotito” de la familia, la nata ya se rompía con cincel y martillo.

Mi hermano Oscar fue el “coyotito” de mis papás, pero ya eran otros tiempos y creo que sí se baña diario. No estoy seguro. Pregúntenle a él.

En Monterrey había dos o tres albercas. Se nadaba “estilo de lado” y se cronometraban en 100 metros una hora con 20 minutos.

Cuando alguna chamaca regiomontana se arriesgaba a perder para siempre el respeto de los suyos, decía: “el domingo iré a la alberca con mis hermanos”.

“No es bueno bañarse antes de comer”, decían las abuelas, y luego salían con la novedad de que “no es bueno bañarse después de comer”.

Entonces uno pensaba: “¡por un carajo! Tal parece que no es bueno bañarse nunca”.

Mi abuela paterna me decía: “yo me baño cada semana, se ocupe o no se ocupe”.

Todavía cuando yo estudiaba Derecho en la UANL, en los años 80, tenia un amigo que en tiempos de exámenes no se bañaba. Vivía en Escobedo.

Y como reprobaba casi todas las materias, seguía estudiando hasta los extraordinarios. Y así cumplía heroicamente tres meses exactos. Cuando recibió sus calificaciones al fin del semestre, se bañó. Quedó tan débil que su mamá lo llevó al Hospital Universitario y fue sometido a transfusiones de sangre.

Ahora con los nuevos sistemas ya ningún estudiante corre el riesgo de ser reprobado, así que puede bañarse seguido. Pero muchos ni así lo hacen.

Y como ahora se pide que cuidemos el agua porque se puede acabar, pues ya somos pocos los regiomontanos que nos bañamos diario.

Yo sí lo hago, porque soy un extravagante. Pero más de un sabihondo dice que no es bueno.