Nuestras palabras: mexicanismos

El día 21 de febrero fue declarado por la ONU como el Día Internacional de la Lengua Materna. Según su portal: “En todo el mundo, el 40 % de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda”.

Hay mucho por decir al respecto del multilingüismo y del rescate de ese vehículo de comunicación propio de nuestra cultura e identidad. Sin embargo, poco se menciona, sobre la gran relevancia del rol de los diccionarios en la estructura que complementa nuestro aprendizaje de la lengua.

La editorial Espasa, con gran tradición por sus publicaciones de diccionarios, de la mano de la Academia Mexicana de la Lengua lanza a librerías el “Diccionario de mexicanismos. Propios y compartidos” un profundo estudio lexicográfico que compone más de diez mil palabras con cientos de derivados y miles de acepciones, además al final, una lista de voces exclusivas de México.

En nuestro día a día es muy común que usemos palabras derivadas del inglés o francés, y lo que poco sabemos reconocer son todas aquellas palabras derivadas del náhuatl o el maya.

En el universo de nuestra habla cotidiana, los mexicanismos están compuestos por locuciones verbales, por préstamos lingüísticos de otras culturas, pero sobre todo de expresiones y palabras que con el paso del tiempo han logrado tener una amplia gama de usos en nuestra tradición oral.

El Diccionario de mexicanismos, “recoge el léxico de millones de mexicanos, que, por el hecho de serlo, emplean en un vocabulario propio y diferente del de otros dialectos de la lengua española, un léxico que es, además, en buena medida, identitario para México”, se lee en la introducción.

Además, “Un mexicanismo no es necesariamente un indigenismo, no es tampoco un uso popular…no es tampoco un vocabulario marginal y no es una creatividad espontánea. Es decir, un mexicanismo no es el habla folclórica y popular ni el conocido estereotipo cantinflesco, aunque esas hablas también sean caracterizadoras de una parte de la cultura mexicana”.

Las primeras cuarenta páginas nos presentan toda una revisión panorámica del estudio de la lengua para ahondar en los mexicanismos. Nos explica cómo leer las marcas de uso social y geográfico, la organización, el despliegue de un vocabulario recabado en investigación, antecedentes y más.

Algo más interesante es que se agregan al diccionario, no solo campos semánticos como de la gastronomía, indumentaria, sexualidad o cultura general, sino también como la botánica o zoología.

¿Caifás, encalillada, hilachento, mazacote, chamacuerito, picorotear, sacalepunta, toropinto? Consulte el Diccionario de mexicanismos. Propios y compartidos.

Diccionario de Mexicanismos

(Espasa, 2022)