Obediencia y agradecimiento en la fe

Los dos milagros de que nos hablan los textos destacan el poder de la obediencia. No hay gestos curativos ni de Eliseo ni de Jesús . No se mencionan fórmulas terapéuticas, dirigidas al enfermo, como sucede en otros relatos de milagros. Hay solamente un mandato. El de Eliseo Naamán suena así: “Ve y báñate siete veces en el Jordán ”. A los leprosos Jesús les dice: “Vayan y preséntense a los sacerdotes”. Tanto Naamán como los 10 leprosos todavía no han sido curados, ni siquiera saben si lo serán. Pero se fían y obedecen. Y la fuerza de su confianza y de su obediencia hizo el milagro. La obediencia implica ya, al menos,en la persona a la que se obedece.que no está exenta de tropiezos y dificultades. No obstante, vemos como la obediencia con fe, la aceptación con fe, la confianza con fe, da resultados extraordinarios en la vida.