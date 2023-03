Oposición 2024: “Implotar todo lo implotable”

Si la oposición fuera un poco, un 16 menos lerda, ya habrían comprendido que su estrategia de “sordear” a su candidato no les sirve de mucho, porque además, la verdad demoscópica es que no habrá milagros y que de seguir así el Movimiento de Regeneración Nacional ganará con cualquiera de sus corcholatas en 2024.

La “oposición” espera un milagro… que no va a llegar. Es lo que revela la fotografía donde parecen nuevamente “moralmente derrotados”. Y vale como afirmación y pregunta, según usted los vea.

En modo simple vemos cómo avanza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que a 429 días de que los mexicanos votemos por un nuevo presidente de México, el PRI, el PAN y el PRD siguen mortificados por el terror que le tienen.

¿A quién? Al sistema que ellos mismos crearon por décadas, mismo con el que AMLO tiene “facultades” para aplastar, olvidando el Artículo 87 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Pánico porque saben que eso de protestar la Constitución es solamente un chiste de mal gusto por décadas. Ojo, este asunto no es nuevo, y entre las formas morales perdidas, desde que tengo uso de razón, los que gobiernan a la nación, son una mezcla de pasión, rencores, filias personales y en general todos los pecados capitales en la misma licuadora.

De la democracia ahí les va. Alfred Emanuel Smith y muchos la han descrito de manera muy sencilla. “Los problemas de la democracia se resuelven (o se curan) con más democracia”.

Así como lo leyeron. Entonces por qué son tercos y lentos para procesar las verdades sencillas; es decir, en lugar de ganarse el amor de los votantes, edificar estructuras y renovar sus mandos, “implotan todo lo implotable”.

Porque además, la mayoría de los expuestos como aspirantes opositores, tiene una larga lista pecaditos y pecadotes.

O díganme ustedes a quiénes salvan. A Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, a Lilly Téllez, a José Ángel Gurría, a Alejandro Moreno, a Mauricio Vila, a Santiago Creel, a Cabeza de Vaca, a Claudia Ruiz, a Gustavo de Hoyos.

Ahora bien, en la opción de contraste está que los inteligentísimos no descaran al tapado, porque luego AMLO “le hace de cosas”. Nada más ilusorio o de primaria. Pero bueno, el asunto es que no dan “pie con bola” y lo que sigue sucediendo es que el reloj no se detiene y la ventaja crece.

Finalmente, y para que nadie se enoje, como muchos ya acusan a este autor de entreguismo, les comento que la verdad expuesta es que con “cobardía estratégica” no van a llegar muy lejos.

Ahí queda con el clásico de que el poder no se mendiga, se arrebata, pero los “señoritos” no saben cómo. Se les corre el rimel, o se les rompen las uñas.

Se tenía que decir y se dijo… O será que están esperando a Marcelo…