Oposición: me pareció ver un lindo gatito…

No sabemos cuál será la “receta mágica” de la oposición mexicana, de Va por México, PRI, PAN y PRD, entreverada con la del expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, con su Consejo Ciudadano.

Lo cierto es que la 4T lleva una importante ventaja, haciendo lo mismo que por 70 años realizó el PRI; es decir, rompiendo la ley, que en la paradoja la izquierda, conquistó o el gobierno cedió. Como Usted lo quiera “ler”.

Lo divertido del asunto es que los que fueron tan perversos ahora son unos corderitos, de la mano de Marko Cortés, Alito Moreno, Chucho Zambrano.

(Aquí haré una pausa porque me ganó la risa)... Seguimos.

¿En qué momento, o qué tanto le deben al sistema que un gatito callejero es más feroz? Sé que me lo toman a mal, pero no importa, las cosas son lo que son y las evidencias también.

Que habrá un desgaste de Morena, júrelo, pero por lo pronto, a menos que algo atípico pase, como un despertar de muertos vivientes, la 4T se queda al menos 18 años y para salvarme sostengo gramaticalmente. ¿Es pregunta o es afirmación?

El punto es que las expresiones van, vienen; y al hablar de la oposición, hay una que es abiertamente agresiva, fuera de este tiempo, pero como va para los dinosaurios, me tomo la licencia de decirles... “dejen de llorar sobre la leche derramada”.

Una frase que les va como anillo al dedo y a sus tropelías. No me digan que no, porque pertenecí al PRI hasta 2007. Un año antes, Eugenio Hernández nos corrió “por perder” la diputación federal. A Mario Zolezzi García, quien fue mi secretario de Administración e inmejorable amigo.

Borrado además su secretario particular Gustavo “El Chino” González, acusados de perder Reynosa, gobernada por FJGCDV, plaza que teníamos como operación política, autorizada por el gobierno estatal.

Curiosamente, CDV encarceló a EH bajo libelos judiciales. Era 2006 y el candidato azul ganador fue Raúl Garcia Vivían (cuando el compromiso familiar era JR), en tanto que el entregado fue mi amigo Everardo Villarreal.

Ya escribiré mis memorias, pero se presume que la entrega de Reynosa era parte de sumar votos, a favor de Felipe Calderón, en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien le “arrebataron” Palacio Nacional por medio punto de diferencia.

Algún día les platicaré la verdad sobre el “te sobregiraste”, o el “vende los que te queda”. Donde los actores fueron Eugenio, Pedro Cerisola y la maestra Elba Esther.

Y si me asomo en primera persona, es porque tiene razón el expriista AMLO, cuando les dice a sus adversarios en La Mañanera. “Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazao”.

Lo cierto además, es que, para los nostálgicos, cuánta razón tiene Pablo Milanés, cuando nos cantó:

“El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos... Vamos viviendo. Viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones. Se van perdiendo entre las razones...”.

Duele la verdad... Duele la vida... Pero cómo lastima la ignorada realidad de mezquindad acumulada.