Opositores 4T: ‘Juntos no son dinamita’…

En 1974 hubo una deliciosa película que se llamó Juntos son Dinamita, con la interpretación de Bud Spencer, Terence Hill y Patty Shepard. Como para verla nuevamente este fin de semana.

Sin embargo, el nombre de la misma, tiene que ver una duda que muchos tenemos, todos los participantes en el Foro: Unidad y Gobiernos de Coalición, que organizó Claudio X. González. Todos, en bola o por separado, “no son dinamita”.

Me refiero a que este 17 y 18 se realizó en la CDMX un foro de la llamada oposición a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, donde se expusieron miles de motivos de por qué hay que parar la revalidación del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional en 2024.

Estuvimos atentos y personalmente me llamó la atención que –más allá de la “saliva”, la “verborrea”, “el rollo”– no sabemos aún qué están dispuestos a hacer para lograr su objetivo, especialmente porque muchos de los anotados, son parte de la herencia que los mexicanos ya no queremos más.

Juzgue usted y me comentan si tenemos razón, o si a alguno de la siguiente lista lo salvan. Diego Valadés Ríos, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Lilly Téllez García, Juan Carlos Romero Hicks, José Ramón Cossío Díaz, Enrique de la Madrid Cordero, Gustavo de Hoyos Walther, Santiago Creel Miranda.

Luis Carlos Ugalde Ramírez, Beatriz Paredes Rangel, Demetrio Sodi de la Tijera, Silvano Aureoles Conejo, Guillermo Valdés Castellanos, Margarita Zavala Gómez del Campo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca –por mensaje, es decir, a lo lejos y “por si las flais”–, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Macario Schettino Yáñez, Ildefonso Guajardo Villarreal y José Ángel Gurría Treviño.

Todos versus la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal.

Pero la duda prevalece. Más allá de los eventos que puedan realizar, uno, dos, tres o millones, qué están dispuestos a realizar los adversarios para ganar la Presidencia de México, como para hacer la diferencia con un partido que hoy tiene una consolidación difícil de romper.

Hasta dónde va la fotografía. ¿Los cuatro, cualquiera de ellos, es capaz con la fuerza de la 4T y del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ganar Palacio Nacional?

Tienen la estructura de gobierno y una afinidad enorme con AMLO, que si bien en lógica ya no son los 30 millones con los que ganó en 2018, estoy cierto que si fueran 15; es decir, la mitad, son un buen piso para hacer la diferencia “frente a un frente” que los mexicanos aún no tienen claro.

Serán capaces los opositores de motivar un nuevo cambio de gobierno, donde el relevo sea con personalidades, algunos de ellos, que ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia cuando gobernaron, principalmente el PRI y el PAN.

Yo no los sé de cierto, pero tengo claro que tendrán que hacer muchos más que foros para ganar un pleito que hoy parece “perdido”.