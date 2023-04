Ortodoxia Generosa

Hay un dicho atribuido a Atila El Huno, un gobernante del siglo V infame por su crueldad, que dice así: Para que yo sea feliz, no solo es importante que tenga éxito; también es importante que todos los demás fallen.

Sospecho que Atila el Huno no fue el autor de eso, pero, no importa, aquí hay una lección.

Los Evangelios nos dicen que la misericordia de Dios es ilimitada e incondicional, que Dios no tiene favoritos, que Dios es igualmente solícito por la felicidad y la salvación de todos, y que Dios no raciona su don del Espíritu. Si eso es cierto, entonces debemos preguntarnos por qué con tanta frecuencia tendemos a retener el Espíritu de Dios de los demás en nuestros juicios, particularmente en nuestros juicios religiosos. Estamos ciegos al hecho de que a veces hay un poco de Atila el Huno en nosotros.

Por ejemplo, ¿qué tan propensos somos a pensar de esta manera? ¡Para que mi religión sea la verdadera, es importante para mí que otras religiones no sean verdaderas! Para que mi denominación cristiana sea fiel a Cristo, es importante que todas las demás denominaciones sean consideradas menos fieles. Para que la Eucaristía en mi denominación sea válida, es importante que la Eucaristía en otras denominaciones sea inválida o menos válida. Y, dado que estoy viviendo una cierta fidelidad sostenida en mi fe y vida moral, es importante para mí que todos los demás que no están viviendo fielmente no lleguen al cielo o sean asignados a un lugar secundario en el cielo.

Bueno, no somos los primeros discípulos de Jesús en pensar de esta manera y ser desafiados por él en nuestras inclinaciones de Atila el Huno. De hecho, esta es una gran parte de la lección de la parábola de Jesús sobre un terrateniente demasiado generoso que pagó a todos el mismo salario generoso sin importar cuánto hubiera trabajado cada uno.

Todos estamos familiarizados con esta historia. Un terrateniente sale una mañana y contrata trabajadores para trabajar en sus campos. Contrata a algunos a primera hora de la mañana, a otros al mediodía, a otros a media tarde y a otros con solo una hora de trabajo por delante. Luego les paga a todos el mismo salario, uno generoso. Es comprensible que las personas que trabajaban todo el día se resintieran, molestas porque (aunque su salario era de hecho generoso) senNan que era injusto para ellos que aquellos que habían trabajado mucho menos también recibieran un salario igualmente generoso. El terrateniente en respuesta le dice al denunciante: “Amigo, yo no estoy siendo injusto contigo. ¿No estabas de acuerdo con este salario? ¿Por qué tienes envidia porque soy generoso? (Mateo 20, 1-16)

Nótese que Jesús se dirige al que presenta la queja como “amigo”. Esa es una designación para nosotros, nosotros, los que estamos haciendo fielmente el trabajo del día completo. Tenga en cuenta que su tono es cálido y suave. Sin embargo, su desabo es menos cálido y suave: ¿Por qué estás celoso porque Dios es demasiado generoso? ¿Por qué es importante para nosotros que, debido a que estamos haciendo las cosas bien, Dios sea duro con los que no lo hacen? Revelación completa: a veces me imagino, después de haber vivido una vida de celibato, entrando en el cielo y encontrándome allí con el playboy más famoso del mundo y preguntándole a Dios: '¿Cómo entró aquí?', y Dios respondiendo: 'Amigo, ¡no es el cielo un lugar maravilloso! ¿Tienes envidia porque soy generoso? Quién sabe, tal vez nos encontremos allí con Atila el Huno.

Uno de los valores fundamentales de cierto grupo de cuáqueros es algo que llaman ortodoxia generosa. Me gusta la combinación de esas dos palabras. La generosidad habla de apertura, hospitalidad, empatía, amplia tolerancia y de sacrificar algo de nosotros mismos por los demás. La ortodoxia habla de ciertas verdades no negociables, de mantener los límites adecuados, de permanecer fiel a lo que crees y de no comprometer la verdad por ser amable. Estos dos a menudo se enfrentan como opuestos, más están destinados a estar juntos. Mantenernos firmes en nuestra verdad, mantener los límites adecuados y negarnos a comprometernos incluso a riesgo de no ser amables es un lado de la ecuación, sin embargo, la ecuación completa requiere que también seamos completamente respetuosos y amables con respecto a la verdad de otras personas, creencias apreciadas, y fronteras.

Y esto no es un sincretismo enfermizo, si lo que la otra persona sostiene como verdad no contradice lo que nosotros sostenemos, aunque podría ser muy diferente y puede que a nuestro juicio no sea tan completo y rico como lo que sostenemos.

Por lo tanto, puedes ser cristiano, convencido de que el cristianismo es la expresión más verdadera de la religión en el mundo sin juzgar que otras religiones son falsas. Puedes ser católico romano, convencido de que el catolicismo romano es la expresión más verdadera y más plena del cristianismo, y que tu Eucaristía es la presencia real de Jesús, sin juzgar que otras denominaciones cristianas no son expresiones válidas de Cristo y no tienen una. Eucaristía válida. No hay contradicción ahí.

¡Puedes tener razón, sin que eso dependa de que todos los demás estén equivocados!