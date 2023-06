Pandemia de basura

Los políticos por vivir en zonas residenciales no comparten la insalubridad que padecen los habitantes del área metropolitana de Monterrey, donde la ciudad capital se ha convertido en un colosal basurero. A pesar de que la situación es cada día más alarmante, las autoridades municipales actúan con negligencia permitiendo la proliferación de deshechos en calles y parques, veámoslo a continuación.

La generación de basura en Monterrey se ha incrementado en más de un 15% en los últimos años. Según el Sistema para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), durante la presente década se generaron 6,000 toneladas diarias, pero en 2022 se disparó a 6,900. La situación se vuelve más caótica debido a que solamente se recicla el 5% de los deshechos. Debido a la falta de estrategias ecológicas y de acciones eficaces para la recolección diaria, nos hemos convertido en una de las zonas metropolitanas más sucias del país.

Basta recorrer el Centro de la ciudad o alguna de las colonias para constatar la desmedida acumulación de basura por la vía pública. Las calles lucen descuidadas e insalubres por tantas bolsas de desechos y desperdicios al aire libre. Las avenidas y banquetas ante la falta de mantenimiento y botes de basura –los pocos que hay lucen abarrotados– se convirtieron en basureros clandestinos, además de ocasionar malos olores, complican la circulación de los transeúntes y los vehículos.

Si es cierto que su proliferación es causada por el consumo de las personas, también es que el gobierno de Monterrey no está haciendo su parte, esto es: barrido permanente de avenidas, recolección sistematizada de basura en las colonias, atender a tiempo las quejas de los vecinos, dotar de suficientes botes donde transita la mayoría de la gente, promover la cultura del reciclaje, entre otras.

Cuando fui alcalde de la ciudad –2006-2009– resolvíamos las quejas, confirmándolas con el ciudadano en 24 horas mediante una llamada. Los camiones recolectores pasaban tres veces por semana en horarios fijos, compramos más de 20 barredoras para limpiar las avenidas durante la noche para no afectar la circulación vehicular, incrementamos el personal de Servicios Públicos, entre otras medidas. Hoy sucede todo lo contrario: al alcalde no se le ve por ningún lado, servicios primarios no atiende los reportes de la gente, el camión recolector pasa en horas inusuales, cada vez hay menos personal de limpieza y las plazas públicas están en el abandono.

Hay que decirlo con todas sus letras: las vías públicas del municipio se han convertido en alarmantes focos de infección, en donde además de muebles, ropa, llantas y montículos de tierra, aparecen animales muertos, provocando la proliferación de mosquitos y roedores que son un peligro latente para la salud de los vecinos. Monterrey se ha convertido en un basurero clandestino. O como dice la gente que me topo en la calle: vivimos en un vil mugrero, un auténtico muladar, da asco transitar por las calles y todo se debe a la ineptitud de las autoridades.

Un gobierno humanista destinaría más recursos para mantener una ciudad limpia promoviendo una cultura ecológica, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram quiere convencer a su audiencia de que vive en una ciudad de primer mundo.

En conclusión, la ciudadanía de Monterrey exige que el alcalde deje de pasearse en las conferencias mundiales destinando estos recursos a las necesidades de lo único importante: la gente.