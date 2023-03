Para economizar en las salas quirúrgicas

En Bangalore se fundaron los hospitales Narayana, a iniciativa de uno de los más reconocidos cirujanos cardiólogos del mundo: el doctor Devi Shetty.

Como tú sabes, una operación a corazón abierto resulta muy cara.

Dependiendo del padecimiento, el tipo de hospital, los honorarios del cirujano y los insumos, en México le costaría al paciente de $350,000 pesos para arriba.

Se supone que el sistema de salud atenúa estos gastos. En realidad los prorratea entre los contribuyentes mexicanos, pero el costo sigue siendo alto.

Puede simularse el pago echando mano de un seguro de gastos médicos.

Sin embargo, lo cierto es que pagamos por anticipado, o diferido, pero el costo sigue siendo exorbitante.

¿Qué hizo el doctor Devi Shetty en la India para saltarse estos obstáculos que encarecen los servicios de salud?

Una cosa que no sucede en México: montar hospitales privados bautizados como Narayana, con economía de escala: comprar los suministros en grandes volúmenes a fabricantes locales en vez de importarlos, operar en grandes cantidades (el costo de cada una de sus 5,000 camas es de $40 dólares), rentar los edificios donde están sus hospitales, no comprándolos.

Y todo este abaratamiento bajo el más estricto control de calidad. Ahí está la clave,

No estamos descubriendo el hilo negro, pero los cirujanos a las órdenes de Shetty trabajan en una precisa cadena de montaje.

Por eso, si en un hospital privado de México se hacen en promedio cuatro o cinco cirugías al día, en los hospitales Narayana se realizan 40.

¿El costo de una operación sencilla de corazón en el hospital Narayana? $800 dólares.

Y con la posibilidad de que el paciente de escasos recursos lo pague a plazos.

El doctor Shetty ha ideado un sistema de financiamiento para pobres, que vende seguros de gastos médicos mayores a partir de mensualidades de $1 dólar y pólizas muy bajas.

A Shetty le quedan muy buenas utilidades en sus hospitales, del cual es fundador y dueño del 70% de sus acciones.

Los hospitales Narayana cotizan en bolsa, valen $1,000 millones de dólares y son un negocio en expansión.

¿Por qué no podemos replicar en México el mismo modelo de negocio que opera en la India? Porque aquí el negocio de unos cuantos burócratas consiste en encarecer el sistema de salud, no en abaratarlo; en gestionar servicios caros, no en democratizarlos; en restringir las patentes y las cédulas profesionales, no en liberarlas; en asociarse con las aseguradoras, no en buscar mejores opciones para los derechohabientes.

Y ahora el turno es tuyo: ¿se te ocurre alguna forma para implantar en México el modelo de los hospitales Narayana?

Déjame tu respuesta en eloygarza1969@gmail.com o en mi WhatsApp: 81 31 28 43 81

¡Hasta la vista!