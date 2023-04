Para el mundo, NL=Tesla

Va regresando de Alemania la comitiva que acompañó a Samuel García a dicha encomienda, y los que se los han topado en pasillos escucharon algunos comentarios muuuy interesantes...

Por ejemplo, los susodichos llegaron diciendo que aunque participaron 11 estados de la República Mexicana en la feria de Hannover y acudieron inclusive 3 gobernadores mexicanos, la entidad que estaba más “de moda” en el evento, y de la que la mayoría ubicaba o había escuchado recientemente, era por mucho Nuevo León...

Ahí propios y extraños se dieron cuenta –según los testigos– de que las grandes empresas de Alemania como Siemens, Bosch, BMW, Volkswagen y hasta Porsche, tenían todas interés en poner un pie en NL o expandirse frente a lo que ya tienen en nuestro estado... ¡Sopasss!

No es por tirarles a los foráneos, pero según las anécdotas de quienes estuvieron en las tierras de la bebida del lúpulo, prácticamente a los otros gobiernos estatales ¡no los pelaron!... Ya se imaginará la envidia, pero pues ¡a aguantarse!... Ahorita son los tiempos del Noreste, ¡iii’ñorrr!...

Y claro... Luego del notición de Tesla, mismo que fue conocido mundialmente al haber sido dado por el propio Elon Musk en su evento del año, pues era de esperarse que muchas empresas de “driverless cars” (autos sin conductor) y de tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos quieran estar acá, y son de las que también abordaron a los funcionarios nuevoleoneses... ¡Ah jijo!

Según llegaron platicando los del equipo de Samuel, allá en el evento de Alemania, toooodo mundo se les acercaba y llegaba preguntando a estos mexicanos-nuevoleoneses, no por los tacos, no por las pirámides, no por el cabrito o el machacado, sino que les decían: “¿ustedes son los de la nueva fábrica de Tesla?”... ¡Uffff!... O sea: hoy Nuevo León en el mundo ya no es –o no sólo es– cerveza, carne asada y Cerro de la Silla... ¡NL es el lugar que eligió Tesla, antes que nada!... ¡Zazzzz!

***

Pasando a temas del “ring” –y no precisamente del sonido del teléfono, sino de la arena de lucha–, le contamos que esta semana se espera otra vez muuucha polémica y encontronazos entre el Legislativo y el Ejecutivo, para no variarle; y es que a partir de hoy los diputados locales ya advirtieron que van a revisar con luuuupa el viaje del gobernador Samuel García a Alemania… ¡Uy!

Y es que los legisladores de la mayoría del PRI y PAN están diciendo que Samuel no pidió permiso para salir fuera “como lo marca la nueva ley” –misma que ellos mismos modificaron–, en la cual es el Congreso local el único que puede aprobar viajes como ese… ¡Toink!

Peeeeeerooooo... El tema se vuelve bastaaante más complicado, porque dicha ley en realidad NO ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado y, entonces, en estricto sentido carece de validez (lo cual se encargará de argumentar y cantar a los cuatro vientos el Ejecutivo)... Asunto que mete toda esta discusión en tremendo enredo…. ¡Santo limbo jurídico, Batman!

Los argumentos que dio Samuel para su viaje son “el seguir presentando a Nuevo León como la mejor región del país para invertir”, y buscar “más inversiones en beneficio de los nuevoleoneses”, pero los diputados –que siguen del chongo con el gobernador– quieren que giras como esas sean revisadas y aprobadas antes con tinta indeleble y por ellos mismos… ¡Ajúa!

La verdad sea dicha, en tribunales va a ser muy difícil que se sostenga la postura del Congreso, porque ninguna ley puede ver su nacimiento hasta no publicarse, pero bueno, ya ve usted cómo está el agarrón entre estos poderes, donde por cualquier cosas se arma una batalla campal, con sillazos y escalerazos… ¡Ouchhhhh!

***

Donde se oye que traen la cuchilla bien afilada y le van a meter muuuucho rigor es en la Secretaría de Administración del gobierno de Samuel García, tanto que desde la renovada Dirección de Administración de la susodicha dependencia ya pusieron en la mira dos grandes temas…

Uno, el padrón de proveedores, ¡y aguas, porque van a saltar chispas en esa revisión! Dicen que ya se realizó la primera reingeniería pero que no todo es meter tijera, pues además el trámite de alta lo quieren hacer más ágil y sencillo, para no caer en el otro extremo de burocratizar de más…

Y dos, dicen que le están poniendo lupa a todos los carritos que son de gobierno porque hay muchos que quién sabe quién los traiga, y que entonces se ordenó hacer rodar por vez primera a tooodo el parque vehicular para corroborar que realmente tenga una función que se justifique, y por otro lado ver en qué condiciones están los vehículos…

Así, esperan generar un buen ahorro en combustible y recortar todo lo que sea ineficiente… Diiiicen que ya nomás en eso se han ahorrado $28 millones de pesos… ¡Sopas!... Por cierto, de la Dirección de Administración se anunció que salió Mónica Tapia, quien ahora se integra a la IP… ¡Ora pues!

***

Protágoras aprovecha para decirle a usted GRACIAS por leernos durante ya ¡10 años!...

Sí, El Horizonte está de manteles largos cumpliendo sus primeros 10 añotes de existencia, cifra que se dice fácil, que suena a “juventud”, pero que en términos de nuevos medios, y más, de nuevos periódicos en México y en particular en Nuevo León, realmente –y perdonando la falta de modestia– ¡es una hazaña!...

Sí, cuando surgió El Horizonte hubo quien no le vaticinaba durar ni un año: el auge digital y la dura competencia de medios locales no parecían ser el mejor caldo de cultivo para un nuevo periódico en la plaza...

Pero la necesidad de nuevas voces en una comunidad tenaz, dinámica y plural como la nuestra, sujeta al statu quo mediático de unos pocos, aunado a que siempre triunfa el peso de la verdad y más cuando un grupo de profesionistas y directivos trabajan duro, permitieron que El Horizonte resistiera y saliera adelante como una alternativa periodística que viene a generar balance ante las demás voces mediáticas locales y regionales...

GRACIAS, estimado lector, por darnos su preferencia, por elegir informarse aquí, por contribuir a que este espacio plural y libre exista y crezca... Aprovechamos para agradecer a los colegas editorialistas que escriben continuamente en estas páginas; su conocimiento, visión, su trabajo de investigación, sus reflexiones y sus agudos análisis permiten que miles de lectores a diario normen su criterio y miren hacia nuevos “Horizontes”... Ahora sí que, ¡es sólo la verdad como es!

***

Le contamos que la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey, SURMAC, que preside Carlota Vargas, realizó un muy interesante diagnóstico de lo que se viene para nuestro estado, en un evento el fin de semana en el que se congregaron funcionarios y especialistas en el tema urbano…

Los asistentes abordaron la expansión de la marcha urbana, la alta demanda de infraestructura y equipamiento, movilidad, vivienda asequible y cercana a los centros de trabajo, entre otros puntos que impactarán a la zona metropolitana de Monterrey en la próxima década…

El Dr. Raymundo Galán González, del Centro de Investigaciones Económicas de la UANL, expuso la conferencia Nearshoring: Retos y Oportunidades para Nuevo León, y desarrollaron la discusión posterior los asistentes, entre ellos Juan Ignacio Barragán, Nora Livas, Mariela Saldívar, Martha Montemayor, Edgar Olaiz, León Staines, Eugenio Montiel, Ramiro Guzmán, y Helios Albalate, entre otros…

***

El que obviamente quiere algo en San Pedro en 2024 es Marcial Herrera, exsecretario de Seguridad de San Pedro Garza García, pues el empresario de los autos blindados ya inició el trámite para afiliarse al PAN municipal y estatal... ¡Ora!

Ya veremos si quiere ser candidato para la “big chair”, una diputación local, o si iría en combo con la planilla de “otro” candidato, buscando una regiduría o similar…

Se sabe que su corazón late por la alcaldía, pero ahora que su amigo y mentor Mauricio Fernández está sano y de vuelta en la grilla, a lo mejor ya le está pensando ir “en el equipo”… Lo que sí es cierto es que Marcial va a estar en la jugada por San Pedro, de una u otra forma…

¡¡Yássas!!