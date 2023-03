Paralizar Congreso, ¿se vale?

Los diputados locales no andan enojados... Andan ENCABRITADOS... Y esto es porque de repente un juez de distrito les echó por la borda todas las reformas que habían aprobado para restringir a Samuel...

El tema tiene dos maneras de verse, estimado lector... Los legisladores “prianistas” argumentan que, no exentos de razón, “de qué sirve que hayan sido electos democráticamente”, y que casi casi existan, cuando su función primordial es poner y quitar leyes –y tienen un mandato ciudadano para ello–, para que luego llegue un juez y decida que lo que aprobaron ¡ya no vale!

¿Qué no están facultados los diputados para eso, para decidir ellos qué leyes rigen a Nuevo León, así como el Ejecutivo decide qué obras se hacen y qué planes de gobierno, etc., etc.?... ¡Por eso están que no los calienta ni la refinería de Cadereyta!

También cuestionan que qué fregados tiene que decidir un juez tamaulipeco –don Faustino Gutiérrez Pérez–, metiendo su cuchara en las decisiones libres y soberanas del Legislativo, para defender a un gobernador al que, dicen, “a cada rato ayuda”...

Pos buenooooo... Esa es una postura... ¡Pero ahí le va la contraria! (y usté elija la que más le convenza)....

Del lado del estado dicen que una cosa es que no les haya gustado la resolución de un juez, lo cual podrían atacar verbalmente o hasta legalmente, y otra, muy distinta, el ya de plano INCUMPLIR funciones propias del puesto de diputados y ¡PARAR las sesiones así como así!… Y es que los señores ¡bajaron la cortina en protesta!...

Pueden tener o no razón o no en su enojo los diputados, pueden quejarse de lo lindo tras el micrófono; pueden si quieren tapizar con cartelones el recinto, llenar sus redes sociales de “hate” o hasta ir a bloquear una calle... Peeeero, ¿que no el dejar de chambear es un incumplimiento vil y llano hacia sus “patrones”, o sea, hacia los ciudadanos que los “contrataron” con su voto para legislar?...

O sea, ¿cómo justificas dejar de hacer tu chamba y PARAR LABORES?... Es más, le están poniendo la pelotita en la portería a sus rivales, que bien podrían denunciarlos por incumplimiento en sus funciones como servidores públicos... ¡Zazzz!

Por cierto, el tema hizo tanto ruido que llegó hasta el Senado de la República, donde el legislador por Nuevo León Luis David Ortiz hizo una moción para calificar el hecho como “inaceptable”, y hasta pidió que sus compañeros senadores “prianistas” le pongan orden a los legisladores de NL… ¡Tssss!

Ortiz le dijo a los diputados que COMBATAN los fallos judiciales en tribunales, en lugar de hacer este tipo de “berrinches nunca antes vistos” –dijo él–… ¡Uuuuy!... ¿Y usted qué opina, a quién le va?

***

El que ya desde esta semana está invitando para su cumpleaños es el diputado panista Luis Susarrey, quien ahorita es uno de los sampetrinos más codiciados, pues se escucha que tiene muy buenas posibilidades de ser abanderado para pelear la alcaldía de San Pedro Garza García… ¡Ándele!

El albiazul va a celebrar como acostumbra, con un desayuno, sus 38 años... Sí, es un jovenazo de la generación millennial de Samuel García y Luis Donaldo Colosio, y sus más cercanos están convocados para el viernes 24 de marzo a las 09:00 de la mañana en el Club Palestino Libanés… ¡Sale pues!

***

Hablando de fiestas, donde habrá manteles largos y una celebración muuuuy particular es en un salón del Parque Fundidora hoy jueves, pues se va a celebrar nada menos que el 20 aniversario del inicio de... ¡la Administración 2003-2009 del entonces gobernador Natividad González Parás!…

En este evento se esperan, of course, toda la plana mayor de esa administración, que curiosamente ha pasado a la historia con “buenos bonos”; incluso algunos la consideran “una de las mejorcitas” del presente siglo, porque mire usted que no cualquier exgobernador podría organizar públicamente una “reu” de este tipo, ¿a poco no?… Pa que sepa, los amigos e invitados especiales de Nati se reunirán a las 19:45 de la noche en el Horno 3 de Fundidora… ¡Órale!

***

El que está pecando de oídos sordos y haciendo “como que la virgen le habla” es el líder actual del sindicato de maestros de Nuevo León, Sección 50, Juan José “Juanjo” Gutiérrez, quien de plano IGNORA a los maestros inconformes y ya provocó que éstos cerraran la calle Washington, una arteria clave del Centro de Monterrey…

Los maestros ya HAAAARTOS denuncian que “Juanjo” no los pela, y cuando por fin los citó para ayer miércoles a las 10:00 de la mañana, simplemente no asistió a la cita grupal alegando que él sólo hablaría “uno por uno” con cada trabajador… Las broncas que pelean los docentes son que los servicios médicos siguen sin medicinas, sin cirugías programables, y denuncian la falta de transparencia en un nuevo seguro de vida donde el sindicato metió a los laboratorios Moreira con contratos poco claros… ¡Santas opacidades sindicales, Batman!

***

Antes de bajar la cortina –casi casi como la bajaron los diputados locales– le contamos que este jueves tres personajes del progresismo nuevoleonés saldrán en defensa de la refinería de Pemex, la cual –dicen– está siendo objeto de una “campaña negra”…

Los diputados locales afines a la 4T Anylú Bendición Hernández y Waldo Fernández, así como Mario Soto, secretario general de Morena NL, ofrecerán una rueda de prensa hoy a las 11:00 de la mañana en la Sala Bicentenario del Congreso del estado para exponer –según aseguran– datos duros y argumentos a favor de la refinería de Cadereyta… No para decir que “no contamina”, pero sí para decir que “no es la única que contamina” y que señalarla es buen pretexto para desviar la atención de “otras” fuentes contaminantes... ¡Uuuuy!... ¡A ver qué dicen!

¡¡Yássas!!