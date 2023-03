Perder a un ser querido por suicidio

El columnista del New York Times, David Brooks, escribió recientemente un ar;culo sobre un amigo de toda la vida que se suicidó. Al describir a su amigo y su descenso a una enfermedad suicida, Brooks difundió la luz necesaria sobre cómo todavía tenemos un largo camino por recorrer en nuestra comprensión del suicidio. (New York Times, 9 de febrero de 2023) Su amigo, Peter, parecía un candidato muy remoto para morir por suicidio.

Tenía un matrimonio maravilloso, dos hijos cariñosos, un cálido círculo de amigos y una carrera satisfactoria como médico en la que se sentía muy satisfecho ayudando a los demás. También era físicamente sano, activo y atlético. Sin embargo, en un momento, comenzó a hundirse en una depresión aplastante ante la cual todo el amor del mundo resultó impotente.

Finalmente, se quitó la vida. Lo que Brooks destaca al documentar el viaje de su amigo debería ser una lectura obligatoria para todos. ¿Qué destaca? Primero, que, en la mayoría de los casos el suicidio es una enfermedad. Las personas no eligen hundirse en este tipo de depresión más de lo que las personas eligen tener cáncer, diabetes o un padecimiento cardiaco. Se ven afectados por una enfermedad, y no pueden salir de ella por sí mismos más de lo que alguien con una enfermedad física importante puede curarse a sí mismo con la simple fuerza de voluntad y la actitud. Usted no puede sólo por voluntad propia salir de una depresión suicida.

Además, la depresión suicida no es algo que ninguno de nosotros, como ajenos a esta, entienda realmente. En segundo lugar, la depresión es horrible, la máxima pesadilla. Observe cómo William Styron describe su propia depresión en sus memorias, Oscuridad Visible (Darkness Visible): “Experimenté una curiosa convulsión interna que sólo puedo describir como desesperación más allá de la desesperación. Surgió de la fría noche; No creí posible tal angustia”. Entonces, al sufrimiento se suma el hecho de que parte de la anatomía de la enfermedad (la mayoría de las veces) es que a quien la padece le resulta imposible articular en qué consiste exactamente el dolor. Por lo tanto, están solos dentro de él, unanimidad-menos-uno, y con esa soledad viene el sentimiento abrumador de que uno está haciendo un favor a la familia y amigos al eliminarse a sí mismo por medio del suicidio.

Además, frente a la depresión suicida, la medicina y la psiquiatría pueden ser útiles; sin embargo, son limitadas para tratar con eficacia este tipo de depresión. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a alguien que está pasando por este tipo de depresión paralizante? Al tratar de responder eso, puede ser útil comenzar con la vía negativa: ¿qué no deberíamos hacer? Brooks comparte algunos de sus esfuerzos sinceros, pero en última instancia equivocados, para comunicarse con su amigo. Por ejemplo, le recordó a Peter todas las maravillosas bendiciones que disfrutó y cuán bendecida fue su vida. Más tarde se dio cuenta de que “esto podría hacer que los pacientes se sintieran aún peor consigo mismos por no poder disfrutar de todas las cosas que son palpablemente placenteras”.

Asimismo, no debemos preguntarle a la persona si está pensando en hacerse daño. La persona ya está tan dolida que todo dentro de ella sólo quiere detener el dolor, y el suicidio se percibe como el único medio para lograrlo. ¿Qué debemos hacer? Brooks lo tiene claro: “Los expertos dicen que, si conoces a alguien que está deprimido, está bien preguntarle explícitamente sobre el suicidio. Los expertos enfatizan que no vas a poner el pensamiento en la cabeza de la persona. Muy a menudo, ya está en su mente. Y si es así, la persona debería recibir ayuda profesional”.

Los expertos también coinciden en que debemos arriesgarnos y preguntar abiertamente a la persona si está pensando en suicidarse. Si la persona no está pensando en suicidarse, te perdonará por preguntar; pero si él o ella está pensando en suicidarse y usted es demasiado tímido para preguntar, su timidez podría interponerse en el camino de salvar la vida de esa persona.

Brooks señala que, a pesar de todo el trabajo que se ha realizado en medicina y psicología en los últimos años, las tasas de suicidio actuales son un 30% más altas que hace 20 años y uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta una enfermedad mental.

Mi propia vida se ha visto muy afectada por el suicidio, el suicidio de familiares, amigos, vecinos, colegas, compañeros de clase, antiguos alumnos y mentores de confianza. En mi experiencia, en cada una de estas muertes la persona que murió era un alma buena, honesta, gentil, sensible e hipersensible que, en un momento de su vida, estaba demasiado magullada, demasiado llena de dolor, y demasiado abrumada por la enfermedad para seguir viviendo.

Cada una de estas muertes también dejó una tristeza trágica que se vio agravada enormemente por nuestra falta de comprensión de lo que realmente causó la muerte de esta persona. En su evaluación del suicidio de su amigo, Brooks dice que al final “la bestia era más grande que Pete; era más grande que nosotros”. Sigue siendo. En pocas palabras, todavía estamos muy lejos de comprender la salud mental y su fragilidad.